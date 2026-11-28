Comment regarder Sunderland - Tottenham Hotspur avec un VPN

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Avant-match

Premier League - Journée 12 29 nov. 2026 - 09:05 Stadium of Light

Sunderland reçoit Tottenham Hotspur dimanche au Stadium of Light pour un match de Premier League entre une équipe qui lutte en bas du classement et une autre qui tente de s’éloigner du milieu de tableau.

L’équipe de Regis Le Bris aborde le week-end après un match nul 1-1 contre Jagiellonia Bialystok en Ligue Europa jeudi. Timur Tuterov a ouvert le score pour Sunderland à la 47e minute, mais Jozwiak a égalisé cinq minutes plus tard.

Ce résultat fait suite à un nul sans but contre Aston Villa en Premier League et à une victoire 1-0 face à Chelsea. Sunderland occupe la 18e place du championnat et voudra transformer ses matchs nuls à domicile en victoires.

Tottenham arrive en meilleure forme après sa victoire 2-0 contre Ipswich Town le week-end dernier. L’adolescent Luca Williams-Barnett a marqué lors de sa première titularisation en Premier League et a offert le deuxième but à Dominic Solanke, ce qui lui a valu les éloges de Roberto De Zerbi.

Tottenham occupe la 10e place, mais les blessures ont réduit son effectif. Savio, revenu d’un problème musculaire contre Ipswich, figure de nouveau sur la liste des blessés. De Zerbi a qualifié ce contretemps de pire aspect de la victoire.

Sunderland avait également remporté cette affiche en avril, 1-0 à domicile. Tottenham sait donc à quoi s’attendre à Wearside.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion, l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente avant le match.

Les informations officielles sur la diffusion de Sunderland - Tottenham Hotspur ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront ajoutées dès leur confirmation.

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