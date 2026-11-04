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Sunderland s’est lancé dans la course à la signature du milieu de terrain d’Almería Stefan Dzodic, alors que l’Atlético de Madrid intensifie ses efforts pour recruter ce joueur de 21 ans très coté. Le talent serbe dispose d’une clause libératoire de 40 millions d’euros (33 millions de livres sterling ou 45 millions de dollars) dans le sud de l’Espagne et suscite également l’intérêt de plusieurs autres clubs anglais.

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Les clubs anglais suivent un talent serbe

Selon TEAMtalk, Sunderland suit le meneur de jeu de deuxième division espagnole, tout comme trois clubs de Premier League : Bournemouth, Brentford et Brighton and Hove Albion. De son côté, l’Atlético a déjà engagé des discussions préliminaires avec l’entourage du jeune joueur afin de préparer un éventuel transfert en 2027. Si le club de la capitale espagnole mène actuellement la course, ses concurrents de l’élite anglaise n’excluent pas de passer à l’action.

Un long contrat renforce la position d’Almeria

Recruter ce milieu axial de 1,91 m nécessitera des négociations difficiles, car son contrat actuel court jusqu’en 2032. Même si Almeria et l’Atlético entretiennent de bonnes relations entre dirigeants, le club andalou est en position de force pour négocier et n’a aucune raison de revoir ses exigences à la baisse.

Les recruteurs anglais suivent de près ce grand meneur de jeu depuis son arrivée en Espagne à l’issue de son contrat avec Montpellier en 2025, puis son installation dans le onze de départ. Aucun des quatre clubs britanniques n’a encore soumis d’offre officielle, mais la prise de contact précoce de l’Atlético avec ses représentants pourrait pousser ses autres prétendants à agir pour ne pas laisser passer un joueur présent sur plusieurs listes de recrutement.

Sa polyvalence au milieu renforce sa réputation grandissante

Né en France de parents serbes, Dzodic a attiré l’attention des responsables du recrutement à travers l’Europe grâce à son gabarit et à son calme balle au pied. Capable d’évoluer aussi bien en sentinelle qu’à un poste plus avancé, le jeune joueur s’est imposé comme un élément clé en deuxième division espagnole.

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En 10 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le milieu a inscrit un but et délivré une passe décisive. Sa réputation grandissante a encore été renforcée plus tôt dans la saison lorsqu’il a connu sa première sélection avec l’équipe A de Serbie.

Une bataille attendue cet été, après janvier

Almeria étant pleinement engagé dans la lutte pour remonter en Liga, le club n’a aucune obligation d’accepter un départ cet hiver, à moins qu’un prétendant ne paie l’intégralité de sa clause libératoire. Dzodic devrait donc rester chez le club espagnol de deuxième division candidat à la montée pendant le mercato de janvier, tandis que les discussions se poursuivent en coulisses. L’Atlético reste le mieux placé pour l’été prochain, mais l’intérêt de Sunderland et des autres clubs anglais en lice laisse la course très ouverte.