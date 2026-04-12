Sunderland provoque la colère et l’incompréhension avec un message au sujet de Brian Brobbey : « Indigne »

Dimanche, lors de Sunderland-Tottenham, Brian Brobbey s’est illustré négativement en assénant un coup de coude inutile au capitaine des Spurs, Cristian Romero. L’Argentin a peut-être subi une grave blessure au genou, ce qui n’a pas empêché Sunderland de publier après la rencontre un message malvenu au sujet de l’attaquant néerlandais.

En poussant Romero, Brobbey a provoqué une violente collision avec le gardien Antonín Kinský. Le défenseur est mal retombé sur son genou et a dû quitter ses partenaires. Kinský, touché à la tête, a quant à lui pu terminer la rencontre.

L’Argentin, en larmes sur la pelouse, pourrait être éloigné des terrains pendant un moment : la presse de son pays évoque une possible rupture du ligament interne, qui menacerait sa participation à la Coupe du monde.

Au vu des conséquences potentiellement graves de l’action de Brobbey, de nombreux internautes ont jugé inadaptée la publication, en fin d’après-midi, d’une photo du joueur accompagnée de la légende : « Essayez donc de l’arrêter. »

« Il aurait pu recevoir quatre cartons jaunes », peut-on lire dans un commentaire très partagé sous la publication. « Il a peut-être mis fin à la saison de Romero avec cette poussée. On ne devrait applaudir rien de ce qu’il a fait aujourd’hui. Cela crée un dangereux précédent. »

« Brobbey vient de mettre fin à la saison d’un joueur, et peut-être aussi à la Coupe du monde », peut-on lire dans un autre commentaire. « Une publication scandaleuse. » Un autre écrit, non sans cynisme : « Vraiment classe. Il a blessé deux joueurs. Bien joué. »

« L'un des comportements les plus ignobles que j'ai vus depuis longtemps », peut-on lire dans un autre commentaire. « Le fait que le club ait décidé de publier cela en dit long sur lui. »

En Argentine, où l’incident a également été relayé, on craint que Romero, pilier de la sélection nationale, ne soit contraint de manquer la Coupe du monde. Brobbey, lui, a subi une vague de réactions racistes.