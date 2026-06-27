Selon Voetbal International, qui cite des sources anglaises, Brighton & Hove Albion et Sunderland suivraient de près Lamare Bogarde. Les deux clubs de Premier League seraient prêts à investir une somme importante pour s’attacher les services du milieu de terrain de 22 ans.

Formé au Feyenoord, il avait rejoint Aston Villa en 2020 et y a effectué ses débuts la saison dernière. Il a pris part à 44 rencontres officielles pour le club de Birmingham, dont 22 comme titulaire.

Avec Aston Villa, ce natif de Rotterdam a terminé à une belle quatrième place en Premier League et a remporté l’Europa League grâce à une victoire 0-3 face au SC Fribourg en finale.

Ses performances n’ont pas échappé au PSV, qui s’était renseigné avant de renoncer, jugeant le joueur hors de portée.

Brighton cherche un successeur à Carlos Baleba, dont le départ semble imminent, tandis que Sunderland anticipe l’arrivée de Granit Xhaka à Chelsea.

Sous contrat à Villa Park jusqu’en 2028, le joueur se montre ouvert à un départ, espérant obtenir un statut de titulaire dans un nouveau club.

Brighton et Sunderland devront toutefois mettre la main à la poche pour s’offrir leur « cible prioritaire ». Selon VI, Bogarde, qui compte pour l’instant quatre sélections avec les Jong Oranje, affiche désormais une valeur marchande d’environ 25 millions d’euros.