Comment regarder Sunderland contre Jagiellonia Bialystok avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland reçoit le Jagiellonia Bialystok en Ligue Europa au Stadium of Light et espère poursuivre sur sa lancée lors de sa première campagne européenne, devant son public.

L’équipe de Regis Le Bris occupe la 11e place du classement de la phase de ligue. Elle reste sur un match nul et vierge contre Aston Villa en Premier League, le 21 novembre.

Ce résultat faisait suite à une victoire 1-0 contre Chelsea, elle-même précédée d’une défaite 2-0 face au Dinamo Zagreb dans cette compétition. Sunderland a pris cinq points lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Le Jagiellonia, dirigé par Adrian Siemieniec, se présente à la 29e place. Le club polonais s’est incliné 3-1 sur le terrain de Cracovia en Ekstraklasa le jour même où Sunderland faisait match nul contre Villa.

Il a récemment perdu 1-0 contre le Levski Sofia dans cette compétition, mais a aussi écrasé le Lechia Gdansk 6-0 en coupe fin octobre.

Le contraste entre la forme et le classement des deux équipes promet une soirée européenne intéressante à Wearside. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la chaîne TV, le streaming et l’heure du coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs