Sunderland - Chelsea : avant-match de Premier League

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland reçoit Chelsea au Stadium of Light pour un match de Premier League, dimanche 8 novembre à 10 h 00 EST et 14 h 00 GMT. Lanterne rouge du classement, Sunderland parviendra-t-il à lancer sa saison face à une équipe de Chelsea en progrès ?

Sunderland sous pression

L'équipe de Regis Le Bris s'est inclinée 3-1 face à Coventry City lors de son dernier match de Premier League et n'a pris que deux points sur ses trois dernières rencontres dans l'élite. Elle a également perdu contre Bournemouth et Brighton. Il n'y a pas encore lieu de paniquer, mais la saison ne se déroule pas comme prévu pour Sunderland.

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Chelsea assure toujours le spectacle

Chelsea se déplace dans le nord de l'Angleterre avec confiance après sa victoire 2-0 contre Manchester United à Stamford Bridge, un résultat qui a hissé l'équipe de Xabi Alonso à la quatrième place de Premier League. Romeo Lavia a délivré une passe décisive à Morgan Rogers pour l'ouverture du score, avant que Cole Palmer ne transforme un penalty pour assurer la victoire.

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Comment les visiteurs s'en sortiront-ils dans le Nord ?

Le Stadium of Light a toujours été un déplacement difficile pour Chelsea, et Sunderland a remporté la dernière confrontation entre les deux équipes sur son terrain. Le groupe de Le Bris a donc de réelles raisons d'être optimiste.

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Chiffres clés et absences

Sunderland sera privé d'Omar Alderete, suspendu, tandis que Romaine Mundle et Daniel Ballard restent à l'écart en raison de blessures.

Reece James, Joao Pedro, Maxence Lacroix, Jamie Gittens et Jorrel Hato sont tous indisponibles sur blessure pour Chelsea, mais Emiliano Martinez devrait faire son retour dans les buts.

Compositions probables

Sunderland (4231) : Roefs ; Hume, Mukiele, O'Nien, Reinildo ; Xhaka, Sadiki ; Rigg, Le Fee, Angulo ; Brobbey.

Chelsea (4231) : Penders ; Acheampong, Fofana, Colwill, Palestra ; Henderson, Lavia ; Estevao, Palmer, Rogers ; Neto.

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