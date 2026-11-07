Comment regarder Sunderland contre Chelsea avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Stadium of Light

Sunderland reçoit Chelsea dimanche au Stadium of Light pour un match de Premier League opposant la lanterne rouge à une équipe qui vise une place dans le top 4.

Le Sunderland de Regis Le Bris aborde cette rencontre dans une situation difficile. Le club a perdu deux de ses trois derniers matches de championnat et reste ancré à la dernière place du classement, même si Xabi Alonso a reconnu cette semaine que Sunderland méritait davantage de points que sa position ne le laisse penser.

Chelsea se déplace dans le nord après une victoire 2-0 contre Manchester United en Premier League, un résultat qui lui a permis de grimper à la quatrième place avec 16 points en neuf matches. Romeo Lavia a disputé l’intégralité de cette rencontre et a désormais figuré dans le groupe à chaque journée cette saison, après une longue série de blessures depuis son arrivée en provenance de Southampton.

Cole Palmer sera du voyage malgré sa non-sélection dans le groupe de l’Angleterre pour la Ligue des nations par Thomas Tuchel. Xabi Alonso a confirmé cette semaine avoir discuté avec Palmer du carton rouge reçu par l’attaquant contre Tottenham, mais l’entraîneur de Chelsea a précisé qu’il restait concentré sur les affaires du club.

Emiliano Martinez, qui se remet d’une fracture de la mâchoire, a repris l’entraînement avec un masque de protection et pourrait être titulaire. Alonso prendra sa décision concernant le gardien peu avant le coup d’envoi, tandis que Moises Caicedo fait également l’objet d’un suivi après avoir manqué une partie de l’entraînement en début de semaine.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Sunderland contre Chelsea en direct.

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