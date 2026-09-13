Sunderland vs AZ Alkmaar : détails du match

Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. et l’AZ Alkmaar donneront le coup d’envoi le 16 septembre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

Le football européen est de retour à Wearside

Sunderland retrouve le Stadium of Light pour lancer sa campagne de phase de ligue de l’UEFA Europa League contre le club néerlandais de l’AZ Alkmaar. Après une rude défaite en Premier League le week-end dernier, l’équipe de Régis Le Bris veut se relancer sous les projecteurs et prendre de précieux premiers points devant ses supporters. Pour l’AZ Alkmaar, ce déplacement dans le nord-est de l’Angleterre après un match nul en championnat représente une opportunité d’affirmer son pedigree européen et de prendre de l’élan sur la scène continentale.

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Le coup d’arrêt des Black Cats face à Arsenal

Sunderland aborde le match de mercredi avec l’intention de rebondir après sa défaite 2-0 à domicile contre Arsenal en Premier League lors de la 4e journée (12 septembre). Après avoir tenu durant une première période sans but, Sunderland a encaissé une réalisation de Bruno Guimarães à la 57e minute, avant qu’un penalty tardif de Bukayo Saka ne scelle la victoire des visiteurs. Ce résultat a mis fin à une semaine sans défaite, marquée par un nul 1-1 sur le terrain de Brentford et une victoire 1-0 contre Hull City en EFL Cup.

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Le point pris par l’AZ au stade AFAS

L’AZ Alkmaar se rend en Angleterre après un match nul 1-1 à domicile contre Willem II en Eredivisie lors de la 6e journée (11 septembre). Le capitaine Jordy Clasie a ouvert le score pour l’AZ à la 32e minute, mais Devin Haen a égalisé pour Willem II à la 81e minute. Ce résultat intervient après une victoire 3-2 à l’extérieur contre le SC Heerenveen, permettant à l’équipe de Maarten Martens de rester solidement installée dans la première moitié du classement d’Eredivisie à l’approche de cette échéance européenne.

Le public de Sunderland à domicile peut-il percer le verrou tactique de l’AZ Alkmaar ?

Les confrontations entre clubs anglais et néerlandais mettent régulièrement en lumière des contrastes tactiques dynamiques. Le bloc médian physique de Sunderland et son énergie incarnée par Granit Xhaka et Enzo Le Fée mettront à l’épreuve la construction sous possession de l’AZ, menée par Jordy Clasie et Calvin Stengs. De son côté, Brian Brobbey cherchera à servir de point d’ancrage à l’attaque de Sunderland face à l’organisation défensive de l’AZ. Avec un maximum d’élan en phase de ligue en jeu dès la 1re journée, le duel de mercredi promet un grand spectacle dès le coup d’envoi.

Infos d’équipe et effectifs

Regis Le Bris n’a pas encore confirmé son probable onze de départ avant cette rencontre d’Europa League, et aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée par le club à ce stade. D’autres mises à jour sur l’équipe seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de l’AZ Alkmaar, l’entraîneur principal Leeroy Echteld n’a pas non plus encore dévoilé ses plans concernant le groupe pour le déplacement à Wearside. Aucune donnée sur les blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse, et les dernières informations seront répercutées ici dès qu’elles émergeront.

Forme

Sunderland aborde cette rencontre avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite lors de ses quatre derniers matches compétitifs, son outing le plus récent s’étant soldé par un nul 1-1 contre Brentford en Premier League le 5 septembre. Avant cela, Sunderland avait battu Fulham 1-0 et subi une défaite 2-1 contre Ipswich Town. Sur ses cinq derniers matches, présaison comprise, les Black Cats ont marqué cinq buts et en ont encaissé trois.

L’AZ Alkmaar arrive dans une forme exceptionnelle, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches en Eredivisie. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-2 sur le terrain du SC Heerenveen le 6 septembre, après une démonstration 5-2 contre Go Ahead Eagles la semaine précédente. L’équipe d’Echteld s’est montrée prolifique, et sa série d’invincibilité remonte au début de la saison.

Historique des confrontations

Aucune donnée de confrontations directes n’est disponible concernant de précédentes rencontres entre Sunderland et l’AZ Alkmaar. Ce match représente un nouveau chapitre entre les deux clubs sur la scène européenne.