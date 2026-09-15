Sunderland vs AZ Alkmaar : détails du match

Ligue Europa - Journée 1 16 sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland A.F.C. et l’AZ Alkmaar donneront le coup d’envoi le 16 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Le football européen fait son retour à Wearside

Sunderland retrouve le Stadium of Light pour lancer sa campagne de phase de ligue de l’UEFA Europa League face au club néerlandais de l’AZ Alkmaar. Après une défaite difficile en Premier League le week-end dernier, l’équipe de Régis Le Bris veut se relancer sous les projecteurs et prendre de précieux points d’entrée devant son public. Pour l’AZ Alkmaar, se déplacer dans le nord-est de l’Angleterre après un match nul en championnat représente une opportunité d’affirmer son pedigree européen et de lancer une dynamique sur le continent.

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Le revers des Black Cats contre Arsenal

Sunderland aborde le match de mercredi avec l’intention de rebondir après une défaite 2-0 à domicile contre Arsenal en Premier League lors de la 4e journée (12 septembre). Après avoir tenu pendant une première période sans but, Sunderland a encaissé une réalisation de Bruno Guimarães à la 57e minute avant qu’un penalty tardif de Bukayo Saka ne scelle la victoire des visiteurs. Ce résultat a mis fin à une semaine sans défaite, marquée par un nul 1-1 à Brentford et une victoire 1-0 contre Hull City en EFL Cup.

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Le point pris par les Kaaskoppen à l’AFAS Stadium

L’AZ Alkmaar se rend en Angleterre après un match nul 1-1 à domicile contre Willem II en Eredivisie lors de la 6e journée (11 septembre). Le capitaine Jordy Clasie a ouvert le score pour l’AZ à la 32e minute, mais Devin Haen a égalisé pour Willem II à la 81e minute. Ce résultat intervient dans la foulée d’une victoire 3-2 à l’extérieur contre le SC Heerenveen, ce qui maintient l’équipe de Maarten Martens solidement dans la première moitié du classement d’Eredivisie avant son rendez-vous européen.

Le public de Sunderland à domicile peut-il fissurer le bloc tactique de l’AZ Alkmaar ?

Les confrontations entre clubs anglais et néerlandais mettent régulièrement en lumière des contrastes tactiques dynamiques. Le bloc médian physique de Sunderland et son énergie à travers Granit Xhaka et Enzo Le Fée mettront à l’épreuve la relance sous possession de l’AZ menée par Jordy Clasie et Calvin Stengs. Dans le même temps, Brian Brobbey cherchera à servir de point d’ancrage à l’attaque de Sunderland face à la structure défensive de l’AZ. Avec un maximum d’élan en phase de ligue en jeu lors de la 1re journée, ce duel de mercredi promet un scénario intense dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Sunderland : Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

AZ Alkmaar : De Busser; Dijkstra, Goes, Schouten, Chavez; Clasie, Koopmeiners; Stengs, Kwakman, Daal; Meerdink

Infos d’équipe et effectifs

Regis Le Bris n’a pas confirmé son onze de départ probable avant cette rencontre d’Europa League, et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été communiquée par le club à ce stade. D’autres mises à jour concernant l’équipe seront ajoutées à mesure qu’elles deviendront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de l’AZ Alkmaar, l’entraîneur principal Leeroy Echteld n’a pas encore non plus dévoilé ses plans d’effectif pour le déplacement à Wearside. Aucune donnée sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe visiteuse, et les dernières informations seront répercutées ici dès qu’elles émergeront.

Forme

Sunderland aborde ce rendez-vous avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite sur ses quatre derniers matches officiels, son dernier en date s’étant soldé par un nul 1-1 contre Brentford en Premier League le 5 septembre. Avant cela, le club avait décroché une victoire 1-0 contre Fulham et subi une défaite 2-1 face à Ipswich Town. Sur ses cinq derniers matches, présaison comprise, les Black Cats ont marqué cinq buts et en ont encaissé trois.

L’AZ Alkmaar arrive en excellente forme, avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches en Eredivisie. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-3 sur la pelouse du SC Heerenveen le 6 septembre, après avoir écrasé Go Ahead Eagles 5-2 la semaine précédente. L’équipe d’Echteld se montre prolifique, et sa série d’invincibilité remonte au début de la campagne.

Confrontations directes

Aucune donnée de confrontations directes n’est disponible concernant de précédents face-à-face entre Sunderland et l’AZ Alkmaar. Cette affiche représente un nouveau chapitre entre les deux clubs sur la scène européenne.