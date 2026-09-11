Sunderland vs Arsenal : détails du match

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 15:00 Stadium of Light

Sunderland et Arsenal donneront le coup d'envoi le 12 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Du football de Premier League le samedi soir dans le Nord-Est

Sunderland retrouve son stade pour accueillir Arsenal, candidat au titre, au Stadium of Light lors de la 4e journée de la saison 2026/27 de Premier League. Après un match nul accroché à l'extérieur, Sunderland espère mettre à l'épreuve sa solidité à domicile face à l'une des équipes en forme du championnat. De son côté, Arsenal, qui reste sur un déplacement en Ligue des champions en milieu de semaine et affiche un bilan parfait sur le plan national, doit impérativement prendre les trois points à l'extérieur pour entretenir sa dynamique en tête du classement.

Getty Images

La résilience de Sunderland lors de la 3e journée : le penalty de Le Fée sauve un point à Brentford

Sunderland aborde le match de samedi après un solide nul 1-1 sur la pelouse de Brentford au Gtech Community Stadium lors de la 3e journée, le 5 septembre. Après avoir encaissé un but de Vitaly Janelt à la 56e minute, Sunderland est revenu dans la partie et a obtenu un penalty à la 81e minute, transformé avec sang-froid par le milieu de terrain Enzo Le Fée. Ce résultat fait suite à la victoire 1-0 à domicile contre Fulham lors de la 2e journée et porte le total de l'équipe de Régis Le Bris à quatre points après ses trois premiers matches de Premier League.

Getty Images

Le succès d'Arsenal lors de la 3e journée : Havertz et Ødegaard mènent la remontée dans le derby

Arsenal se rend dans le Tyne and Wear avec confiance après avoir décroché une victoire spectaculaire 2-1 à domicile face à son rival londonien Chelsea à l'Emirates Stadium lors de la 3e journée, le 6 septembre. Malgré un but concédé dès la 2e minute à Morgan Rogers, l'équipe de Mikel Arteta a réagi avec force. Kai Havertz a égalisé à la 24e minute avant que le capitaine Martin Ødegaard ne marque en début de seconde période pour permettre à Arsenal de rester parfait avec neuf points en trois matches.

Les atouts du Stadium of Light : bloc bas à domicile contre un prétendant au titre

Historiquement, les déplacements au Stadium of Light représentent un défi physique pour les équipes visiteuses. L'organisation défensive de Sunderland, articulée autour de Kevin Danso et Granit Xhaka, cherchera à perturber la relance axiale d'Arsenal. Dans le même temps, Arsenal comptera sur les déplacements créatifs de Martin Ødegaard et Bukayo Saka pour faire la différence. Avec des positions importantes en championnat déjà en jeu en ce début de saison, ce choc de samedi promet une bataille intense dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Danso, Reinildo; Xhaka, Sadiki; Angulo, Le Fee, Fofana; Brobbey

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Nouvelles des équipes et effectifs

Regis Le Bris n'a aucun souci confirmé de blessure ou de suspension à l'approche de cette rencontre, et aucune composition probable n'a été communiquée par Sunderland à ce stade. D'autres informations sont attendues à l'approche du coup d'envoi.

Arsenal devra faire sans Jurrien Timber et William Saliba, blessés. Mikel Arteta n'a pas confirmé de onze de départ probable, et les nouvelles de l'équipe seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Sunderland aborde ce match avec un bilan de trois victoires et une défaite sur ses cinq dernières sorties compétitives, avec en plus une victoire en amical sur cette période. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre Fulham en Premier League le 30 août, et Sunderland a aussi battu Rennes 2-1 lors d'un match amical de pré-saison. La défaite est survenue contre Ipswich Town, vainqueur 2-1 au Stadium of Light le 22 août.

Arsenal a remporté chacun de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, inscrivant dix buts et n'en encaissant qu'un seul. Son match le plus récent s'est soldé par une victoire 1-0 sur la pelouse d'Aston Villa le 31 août. Arsenal a également battu Coventry City 3-0 lors de son match d'ouverture de la saison et Manchester City 3-0 dans le Community Shield. Cette série comprend deux clean sheets de suite en Premier League.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu le 7 février 2026, quand Arsenal a battu Sunderland 3-0 à l'Emirates Stadium en Premier League. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Stadium of Light en novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Arsenal en a remporté trois, pour un nul et une défaite, et a marqué 14 buts contre quatre pour Sunderland.