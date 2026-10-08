La blessure de Brian Brobbey n’est pas grave, comme l’a indiqué l’entraîneur de Sunderland, Regis Le Bris, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Brobbey était sorti sur blessure dès la première période, il y a deux semaines, lors du match de Ligue des nations contre l’Allemagne, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’attaquant des Pays-Bas est ensuite rentré directement en Angleterre, où il a commencé à travailler sur son rétablissement. Le match de samedi prochain contre Brighton & Hove Albion arrive trop tôt pour Brobbey, mais son retour est attendu rapidement par la suite.

« Après avoir vu les images, nous avons un instant pensé à une blessure grave, mais Brobbey a dit juste après le match que ce n’était rien de sérieux », a expliqué Le Bris.

« Il a dit avoir déjà eu cette blessure plusieurs fois. Il nous a assuré que ce n’était rien de grave. Nous ne prenons aucun risque avec lui, mais cela ne va certainement pas durer longtemps », a-t-il conclu.

Brobbey a rejoint Sunderland à l’été 2025 en provenance de l’Ajax pour vingt millions d’euros. Il s’est immédiatement bien adapté à Sunderland. Cette saison, il a marqué à trois reprises en cinq matches de Premier League.