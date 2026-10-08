La blessure de Brian Brobbey n’est pas grave, a assuré l’entraîneur de Sunderland, Regis Le Bris, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

Brobbey était sorti dès la première période, il y a deux semaines, lors du match de Ligue des nations contre l’Allemagne, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

L’attaquant des Pays-Bas est ensuite immédiatement rentré en Angleterre, où il a commencé à travailler sur son rétablissement. Le match de samedi prochain contre Brighton & Hove Albion arrive trop tôt pour Brobbey, mais il est attendu de retour rapidement par la suite.

« Après avoir vu les images, nous avons bien pensé un instant à une blessure grave, mais Brobbey a dit dès après le match que ce n’était rien de sérieux », a déclaré Le Bris.

« Il a dit avoir déjà eu cette blessure plus souvent. Il nous a assuré qu’il n’y avait rien de grave. Nous ne prenons aucun risque avec lui, mais cela ne durera certainement pas longtemps », a-t-il conclu.

Brobbey a rejoint Sunderland à l’été 2025 en provenance de l’Ajax pour vingt millions d’euros. Il s’est immédiatement adapté à Sunderland. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à trois reprises en cinq matches de Premier League.