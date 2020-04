Suker : "Benzema ? L’un des meilleurs joueurs au monde"

EXCLU - L’ancien attaquant du Real Madrid, Davor Suker, a fait part de son admiration envers le buteur français des Merengue.

Karim Benzema fait les beaux jours du depuis plus de onze ans. Du côté de Santiago Bernabeu, il fait donc partie meubles et sa longévité, aussi bien que son rendement, suscitent beaucoup d’admiration. Que ça soit chez les socios de l’équipe, mais aussi chez ceux qui ont porté la prestigieuse tunique merengue par le passé. Un certain Davor Suker s’est dit impressionné par ce qu’accomplit l’ancien Lyonnais dans la capitale espagnole.

Celui qui officie aujourd’hui comme président de la fédération croate de football s’est confié à Goal il y a quelques jours, et il en a donc profité pour dire tout le bien qu’il pensait de Benzema. « En tant que numéro 9, je l’adore. Aujourd'hui, il fait partie de l'histoire du Real Madrid. J'aime sa façon de jouer et il ne fait aucun doute qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il déclaré. Des compliments auxquels l’ancien international tricolore ne sera certainement pas insensible.

« Un attaquant sera toujours jugé sur ses statistiques »

Benzema (32 ans) a un contrat avec le Real qui s’étend jusqu’en 2022. L’idylle est partie pour durer surtout qu’il se sent comme chez lui au sein de ce club et qu’il a la confiance totale de Zinédine Zidane et de Florentino Pérez. Suker, qui est resté lui trois saisons à Madrid (entre 1996 et 1999), lui « souhaite le meilleur » pour le futur. Et le meilleur pour un avant-centre c’est de continuer à marquer beaucoup de buts. « Car les statistiques, ça reste le principal critère sur lequel on juge un attaquant », a souligné le meilleur réalisateur de la Coupe du Monde 2018.

Avec 241 buts en 501 matches joués, Karim Benzema est le sixième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid. Encore une réalisation et il s’installerait dans le Top 5, ex-aequo avec l’illustre Ferenc Puskas. Le natif de est aussi le quatrième meilleur réalisateur de l’histoire de la C1 (64 buts), et aussi le premier Français dans ce classement.