Comment regarder Tchéquie - Espagne avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 epet Arena

L’Espagne se rend à Prague pour affronter la Tchéquie à l’epet Arena, jeudi 12 novembre, à l’occasion de son avant-dernier match dans le groupe A3 de la Ligue des nations de l’UEFA.

L’équipe de Luis de la Fuente arrive en tête du groupe avec 12 points en quatre matches et a déjà assuré sa place en quarts de finale. Son objectif est désormais de conserver la première place pour recevoir au match retour de la confrontation à élimination directe prévue en mars.

La Tchéquie occupe la dernière place du groupe A3 et a perdu ses cinq derniers matches, dont la rencontre aller contre l’Espagne en octobre (3-1). Elle ne peut plus se qualifier pour les quarts de finale.

L’Espagne aborde ce match sur une série de cinq victoires toutes compétitions confondues, dont un succès 1-0 face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde en juillet. Plusieurs joueurs manquent à l’appel dans le groupe de De la Fuente : Rodri, Dani Olmo et Eric Garcia sont tous absents sur blessure.

Jacobo Ramon, défenseur central de Como, connaît sa première convocation en équipe première pour pallier cette absence en défense, tandis que Martin Zubimendi et Marc Roca sont chargés de stabiliser le milieu de terrain en l’absence de Rodri. Pedro Porro et Joan Garcia font tous deux leur retour après s’être remis des problèmes physiques qui les avaient privés du précédent rassemblement.

Le sort des Tchèques dans le groupe étant scellé, la priorité de l’Espagne est de préserver son invincibilité en matches officiels et sa place en tête du classement mondial de la FIFA avant d’affronter l’Angleterre dimanche au Metropolitano.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Tchéquie - Espagne.

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