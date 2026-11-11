Comment regarder SL Benfica contre Austria Wien W avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 4 12 nov. 2026 - 15:00 Benfica Campus

SL Benfica reçoit Austria Wien W au Benfica Campus de Seixal en Ligue des champions féminine. Les deux équipes cherchent à redresser leur parcours difficile dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs.

Benfica occupe la 12e place du classement de la Ligue des champions féminine et peine à trouver de la régularité, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches dans la compétition. L'équipe d'Ivan Baptista voudra tirer parti de l'avantage du terrain face à son adversaire autrichien.

Austria Wien W arrive au Portugal dans une situation encore plus précaire. L'équipe de Stefan Kenesei est 15e au classement et éprouve des difficultés à ce niveau, avec une seule victoire lors de ses cinq dernières rencontres.

Parmi les résultats récents de Benfica figurent de lourdes défaites contre Arsenal Women et le Bayern Munich, même si l'équipe a remporté une victoire à l'extérieur contre la Juventus en septembre. Ce succès a montré qu'elle était capable de rivaliser, mais elle a manqué de régularité devant son public.

La seule victoire d'Austria Wien W sur cette même série de cinq matches a été obtenue contre Brann en qualifications, sur le score de 4-0. Ce résultat semble bien loin de sa situation actuelle dans la phase de ligue. Depuis, l'équipe a perdu contre la Juventus et Chelsea FC Women et fait match nul contre l'Inter.

Les deux clubs ayant besoin de points pour éviter le bas du classement, cette rencontre revêt une réelle importance pour leurs ambitions européennes cette saison.