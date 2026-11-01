Comment regarder New England Revolution contre Inter Miami CF avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 33 1 nov. 2026 - 19:00 Gillette Stadium

New England Revolution reçoit Inter Miami CF au Gillette Stadium de Foxborough pour un match de Major League Soccer qui revêt une réelle importance pour les deux équipes, alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite.

New England Revolution arrive en excellente forme, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat. L’équipe de Marko Mitrovic a battu Red Bull New York 3-2 lors de sa dernière sortie et occupe la deuxième place de la Conférence Est, restant pleinement en course pour l’une des meilleures places en vue des playoffs.

Inter Miami aborde cette rencontre après un nul 2-2 contre le FC Cincinnati lors de son dernier match. Luis Suarez avait ouvert le score avant que Cincinnati ne renverse la situation, puis Riquelme Fillipi a égalisé à la 90e minute. Ce résultat faisait suite à une défaite 2-0 contre Red Bull New York la semaine précédente.

Messi a reçu un carton jaune lors de ce nul face à Cincinnati et s’est montré globalement plus discret, même si l’entraîneur Kily Gonzalez pourra se réjouir de la détermination affichée par son équipe pour arracher un point en fin de match. Le capitaine argentin reste au cœur de toutes les initiatives offensives de Miami.

Inter Miami occupant la troisième place de la Conférence Est avec 55 points, l’écart au classement entre les deux équipes est mince. Une victoire de l’une ou l’autre aurait un impact significatif sur le classement final en vue des playoffs.

Cette rencontre oppose deux équipes aux dynamiques différentes. New England Revolution enchaîne les bons résultats, tandis que Miami cherche à retrouver de la stabilité. Leur confrontation au Gillette Stadium pourrait faire basculer la situation.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre en direct.

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