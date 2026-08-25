Suivez ici en direct la première conférence de presse de Xavi en tant que sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas

Xavi sera officiellement présenté mardi après-midi à 16 h 30 comme le nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’ancien milieu de terrain espagnol s’exprimera pour la première fois devant les médias dans ses nouvelles fonctions lors de la conférence de presse, tandis que Nigel de Jong prendra également la parole. Regardez ici en direct la première conférence de presse de Xavi.







