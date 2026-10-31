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Comment regarder Athletic Bilbao contre la Real Sociedad avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 11 1 nov. 2026 - 15:00 San Mames

L’Athletic Bilbao reçoit la Real Sociedad à San Mames, à Bilbao, pour l’un des derbies locaux les plus disputés du Pays basque en Liga.

L’Athletic aborde cette rencontre sur une bonne dynamique en championnat, après avoir inscrit quatre buts sans en encaisser face à Getafe lors de sa dernière sortie. Nico Williams, qui s’est récemment engagé sur le long terme avec le club en signant un contrat jusqu’en 2035, est au cœur de tout ce que l’équipe d’Edin Terzic entreprend en attaque.

La Real Sociedad se présente à ce match à la cinquième place de la Liga, trois rangs et quelques points devant l’Athletic, huitième. L’équipe de Pellegrino Matarazzo a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et arrive avec une réelle confiance.

Les visiteurs doivent mener de front leur campagne nationale et leurs engagements en Ligue Europa, ce qui complique la gestion de l’effectif. Leur récente victoire 6-0 contre Lillestroem montre qu’ils ne manquent pas de puissance offensive quand la situation l’exige.

Pour l’Athletic, jouer à domicile à San Mames est un véritable atout. Le stade est depuis longtemps une forteresse et, avec Williams engagé sur le long terme et un effectif largement intact, Terzic s’attendra à voir son équipe s’imposer dès le coup d’envoi.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce derby de Liga en direct.

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