Suite à la confirmation de l’absence de Sibari, voici la composition probable du Maroc pour affronter la France

La confrontation entre les équipes nationales de France et du Maroc se renouvelle en Coupe du monde, alors qu'elles s'affrontent ce jeudi soir à Boston dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2026, dans une reprise de l'un des matchs les plus marquants de l'édition 2022 au Qatar.

Les deux formations se retrouvent quatre ans après leur célèbre demi-finale au Qatar, remportée par les Bleus malgré une controverse arbitrale restée gravée dans les mémoires des supporters marocains.

Les Bleus abordent la rencontre avec sérénité après leur succès face au Paraguay (1-0) en huitièmes de finale, signé Kylian Mbappé sur penalty, et demeurent l’un des principaux prétendants au titre.

De son côté, le Maroc espère poursuivre son parcours historique et atteindre à nouveau le dernier carré, porté par un groupe de jeunes joueurs auteurs de performances remarquables depuis le début de la compétition.

La rencontre s’annonce déjà controversée : la presse marocaine a relancé le débat sur les décisions arbitrales de 2022, d’autant qu’une équipe d’arbitres argentins, assistée de la VAR, a été désignée pour officier – un choix qui alimente les discussions à la veille du coup d’envoi.

Sur le plan individuel, le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, amis proches et anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain, ajoutera une saveur particulière à l’affrontement, puisque les deux capitaines porteront les espoirs de leur nation respective.

Les observateurs s’attendent à un duel tactique intense : la France misera sur sa vitesse et sa puissance physique en transition offensive, tandis que le Maroc, fort d’un milieu de terrain capable de dicter le rythme, tentera de prendre le contrôle du jeu.

Absence de Saibari

De son côté, l’entraîneur marocain Mohamed Wahbi a confirmé en conférence de presse l’absence d’Ismaël Saibari, meilleur buteur de l’équipe, en raison d’un manque de préparation.

Il a déclaré : « À l’exception de Saibari, tout le monde est présent. Le match arrive trop tôt après sa blessure, et nous devons sélectionner des joueurs prêts à 100 %. J’espère que Saibari sera à nos côtés pour les matchs restants. »

L’attaquant a manqué la séance d’entraînement des Lions de l’Atlas mercredi, après avoir cédé sa place à Sofiane Rahimi dès la 22^e minute du match contre le Canada.

Voici, d’après le journal espagnol « Marca », la composition probable des deux équipes pour cette rencontre.

Composition probable de la France

Gardien : Mike Maignan.

Défense : Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Luca Deny.

Milieu de terrain : Mano Koné, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola.

Attaque : Kylian Mbappé.

Composition probable du Maroc

Gardien : Yassine Bounou.

Défense : Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui.

Milieu de terrain : Naël El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ayoub Bouadi, Ibrahim Díaz, Bilal El Khannous.

Attaque : Sofiane Rahimi.