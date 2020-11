Suisse - Ukraine officiellement reporté

L’opposition entre la Suisse et l’Ukraine, programmée ce mardi en Ligue des Nations, ne pourra pas avoir lieu, vient d’annoncer l’UEFA.

A l’occasion de la 6e journée de la Ligue des Nations, la devait accueillir l’ ce mardi à domicile. Le match ne pourra avoir lieu en raison des très nombreux cas de Covid-19 au sein de la délégation ukrainienne.

C’est l’UEFA qui a pris cette décision et a précisé que ce choix est « dû à la décision compétente du Département de la Santé du Canton de Lucerne de mettre en quarantaine la totalité de la délégation de l'équipe nationale d'Ukraine ». La confédération a indiqué qu'elle était favorable à la tenue du match, comme les deux fédérations concernées, mais qu'elle se conforme à la politique de santé publique voulue par les autorités locales.

La sélection d’Andriy Shevchenko était privée de onze joueurs pour ce rassemblement international à cause du covid-19. Et six forfaits se sont ajoutés ces derniers jours. Ruslan Malinovski, Sergueï Krivtsov et Junior Moraes ont déclaré forfait ce mardi. La veille, c’est Edouard Sobol, Ievgueni Makarenko et Dmitro Riznik qui ont dû faire une croix sur cette rencontre contre la Nati.

Plus d'équipes

A noter que ce match entre Ukrainiens et Suisses comptait pour du beurre. Les deux sélections n’ont plus aucune chance d’atteindre le Final Four de la compétition.