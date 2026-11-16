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Suisse - Écosse : heure du coup d’envoi

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

La Suisse reçoit l’Écosse lundi au Sitterstadion de Saint-Gall pour le dernier match du groupe 1 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA.

Pour l’équipe de Murat Yakin, cette rencontre vient conclure comme il se doit une belle campagne : la Nati a déjà assuré sa montée en Ligue A et aborde ce match en tête du classement. Le 0-0 en Slovénie a suffi à confirmer sa promotion avant la fin de la phase de groupes.

Yakin a annoncé qu’il ferait tourner son effectif et donnerait leur chance aux joueurs qui ont eu peu de temps de jeu pendant cette trêve internationale. La structure de base de l’équipe devrait toutefois être conservée.

La situation est différente pour l’Écosse. Sébastien Pocognoli se rend à Saint-Gall fort d’un récent succès : les Écossais ont battu la Macédoine du Nord 2-1 lors de leur dernier match et veulent poursuivre sur leur lancée.

Scott McTominay fait son retour dans le groupe après son opération du cœur, un renfort important pour le milieu de terrain. Andy Robertson est tout proche d’un cap historique et pourrait disputer sa 102e rencontre en sélection, égalant ainsi le record de longue date de Kenny Dalglish.

Pocognoli prépare également l’avenir de son effectif : l’entraîneur belge a pris contact avec des joueurs binationaux comme Archie Gray et Hayden Hackney pour les convaincre de jouer pour l’Écosse.

Retrouvez plus bas toutes les informations pour savoir où suivre le match en direct.

Les sujets de la semaine : qu’en est-il de la Suisse et de l’Écosse ?

La Suisse aborde cette rencontre avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs. La Nati est restée muette lors du récent 0-0 en Slovénie, mais avait inscrit auparavant douze buts en quatre rencontres, pour un seul encaissé. Parmi ces résultats figurent un succès 3-0 contre l’Écosse et deux victoires 3-0 face à la Macédoine du Nord.

L’Écosse compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs. Son succès le plus récent est le 2-1 contre la Macédoine du Nord ; auparavant, elle s’était inclinée 2-1 face à la Slovénie et 3-0 contre la Suisse. Sur cette période, l’Écosse a marqué cinq buts et en a encaissé six.

Suisse - Écosse : compositions d’équipe

Suisse - Écosse : dynamique des équipes

Suisse - Écosse : bilan des confrontations directes

Suisse - Écosse : les classements