Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Le coup d’envoi de la rencontre Suisse - Canada sera donné le 24 juin 2026 à 15 h 00 (HE) et à 19 h 00 (GMT).

Où en est actuellement le classement du groupe B de la Coupe du monde ?

Les Suisses ont d’abord été tenus en échec 1-1 par le Qatar, avant de dominer la Bosnie 4-1. Entré en cours de jeu, le jeune Johan Manzambi, 20 ans, a inscrit un doublé, tandis que Ruben Vargas et le capitaine Granit Xhaka ont également frappé.

Co-organisateur de l’épreuve et 30e au classement FIFA, le Canada a d’abord partagé les points avec la Bosnie (1-1), puis a dominé le Qatar réduit à neuf joueurs (6-0). Alphonso Davies, star du Bayern Munich, avait manqué l’entrée en lice des siens et n’a pas été aligné lors de cette rencontre. Les deux formations s’apprêtent donc à croiser le fer pour la première place du groupe B.

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Composition probable de la Suisse :

Kobel ; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Aebischer, Xhaka, Freuler ; Ndoye, Embolo, Vargas.

Composition probable du Canada face à la Suisse

Crepeau ; Johnson, De Fougerolles, Cornelius, Laryea ; Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar ; David, Oluwaseyi.

Focus sur les joueurs clés et la stratégie de l’entraîneur suisse.

Murat Yakin, 51 ans, dirige la sélection suisse. Il possède une solide expérience acquise principalement sur les bancs des clubs helvétiques. Le capitaine Granit Xhaka s’est illustré cette saison avec Sunderland, qu’il a mené au maintien en Premier League bien avant la fin de la saison, pour sa première saison depuis son retour dans l’élite. L’ancien joueur d’Arsenal et de Leverkusen est le pivot de l’équipe, qu’il a menée, contre toute attente, en Ligue Europa pour la saison prochaine. Ce sera la quatrième participation de Xhaka à une Coupe du monde.

Le gardien Yann Sommer et le défenseur central Manuel Akanji forment le socle défensif, tandis que Breel Embolo apporte son imprévisibilité en attaque. La Suisse s’est qualifiée à treize reprises pour la Coupe du monde de la FIFA. En 2006, elle a eu la triste distinction d’être la seule équipe de l’histoire à être éliminée sans avoir encaissé le moindre but.

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Joueurs clés du Canada et approche de l’entraîneur

Le sélectionneur canadien Jesse Marsch, ancien coach de Leeds United, s’appuiera avant tout sur la qualité et l’expérience du latéral gauche du Bayern Munich Alphonso Davies, de retour après une longue blessure lors de la demi-finale palpitante de la Ligue des champions contre le PSG en mai. Il faudra aussi surveiller le milieu de terrain de Sassuolo Ismael Kone ainsi que l’attaquant de la Juventus Jonathan David.

La sélection masculine canadienne a pris part à trois phases finales de la Coupe du monde de la FIFA : en 1986, en 2022 et, bientôt, en 2026. Davies a d’ailleurs inscrit le tout premier but de son pays dans l’épreuve, lors du match face à la Croatie en 2022. Âgé de 52 ans, l’entraîneur peut se prévaloir d’une brillante carrière de joueur : il a disputé quatorze saisons en MLS aux États-Unis dans les années 1990 et 2000, et il a également joué deux matchs internationaux avec l’équipe nationale américaine.

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La sélection suisse est composée de 26 joueurs

Gardiens : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Défenseurs : Manuel Akanji (Inter Milan), Aurél Amenda (Eintracht Francfort), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mayence).

Milieux de terrain : Michel Aebischer (Pise), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Fribourg), Fabian Rieder (Augsbourg), Djibril Sow, Ruben Vargas (tous deux à Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaquants : Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

La sélection canadienne de 26 joueurs

Gardiens : Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Défenseurs : Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough).

Milieux de terrain : Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaquants : Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Actualités des équipes et compositions

La Suisse est entraînée par Murat Yakin. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé à ce stade et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

Le Canada est dirigé par l’entraîneur Jesse Marsch. Comme pour la Suisse, aucune information concernant des blessures ou des suspensions n’est confirmée pour l’instant, et aucun onze de départ prévisionnel n’a été annoncé. Des mises à jour seront fournies à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Suisse aborde cette rencontre avec un bilan mitigé : une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul 1-1 contre le Qatar en Coupe du monde, le 13 juin. Dominatrice, la Nati a pourtant concédé un c.s.c. à la 94^e minute. Avant le tournoi, elle avait fait match nul 1-1 contre l’Australie le 6 juin et battu la Jordanie 4-1 le 31 mai. Elle avait également fait match nul 0-0 contre la Norvège en mars avant de s’incliner 3-4 face à l’Allemagne, un résultat qui a mis en évidence certaines faiblesses défensives. La Suisse a marqué six buts et en a encaissé sept au cours de ces cinq rencontres.

Le Canada présente un parcours tout aussi irrégulier : une victoire, trois nuls et une défaite en cinq sorties. Les hommes de John Herdman ont partagé les points avec la Bosnie-Herzégovine (1-1) lors de la Coupe du monde le 12 juin, puis avaient précédemment fait match nul 1-1 contre l’Irlande le 5 juin et battu l’Ouzbékistan 2-0 le 2 juin. Un match nul et vierge contre la Tunisie en avril avait précédé un partage 2-2 face à l’Islande en mars. Le Canada a marqué six buts et en a encaissé quatre au cours de cette série de cinq rencontres.

Bilan des confrontations directes

SUI Dernier match CAN 0 0 Nul 1 Suisse 1 - 3 Canada 1 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les données disponibles sur les confrontations directes entre ces deux nations sont extrêmement limitées, une seule rencontre ayant été enregistrée jusqu’à présent. Il s’agissait d’un match amical disputé le 15 mai 2002, lors duquel le Canada s’était imposé 3-1 à l’extérieur contre la Suisse. Le match de Vancouver ne sera que la deuxième confrontation enregistrée entre les deux équipes.

Classement

Dans le groupe B, la Suisse occupe actuellement la première place et le Canada la deuxième avant la dernière journée de matchs.