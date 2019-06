Suisse-Angleterre (0-0, 5-6 tab), l'Angleterre décroche la 3ème place de la Ligue des Nations

En s'imposant contre la Suisse aux tirs aux buts (0-0, 5-6 tab), l'Angleterre s'est adjugé la 3ème place de la première Ligue des Nations.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde en , les Three Lions peuvent aborder l'avenir avec ambition, eux qui peuvent s'appuyer sur une génération dorée, permettant d'orienter le travail du sélectionneur Gareth Southgate sur du long terme. Néanmoins, la formation anglaise, vouée à grandir au fil des années, est une sélection qui se veut pressée, avec l' et sa finale prévue à Wembley en ligne de mire. Avant cette échéance de taille, les Anglais, battus en demi-finale de Ligue des Nations face aux jeudi soir (3-1, a.p.) espéraient assurer le minimum en remportant la petite finale face à la .

Deux équipes sur courant alternatif

Avec sept changements dans le onze titulaire par rapport à la défaite face aux Bataves, les Three Lions entendaient donc se rassurer en débutant la rencontre sur un rythme important. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans le stade Afonso Henriques de Guimaraes, la sélection de Gareth Southgate y parvenait, puisque dès la deuxième minute de jeu, Harry Kane lobait le portier suisse d'un ballon piqué... retombant sur la transversale. Première chaude alerte. Après un premier quart d'heure au rythme très élevé et avec des opportunités de chaque côté, les débats étaient finalement assez équilibrés entre deux formations bien rentrées dans leur rencontre, au . De ce fait, c'est fort logiquement que le score était de parité (0-0) à la pause après un premier acte intéressant.

Au retour des vestiaires, le schéma allait sensiblement être le même que lors du premier acte, puisque le second allait débuter par un premier quart d'heure mouvementé. D'abord, la Suisse allait être sauvée par son poteau à la 55ème minute de jeu, quand son défenseur Schär déviait maladroitement un centre venu de la gauche vers son propre camp... Puis, cette même équipe suisse allait réagir presque dans la foulée, mais voyait la tentative de son capitaine Granit Xhaka repoussée par Jordan Pickford. Cette fois, la rencontre semblait bel et bien lancée à Guimaraes. Sauf que comme cela avait été le cas en première période, le reste de la mi-temps allait être plus faible en intensité et gâché par de trop nombreuses approximations techniques... Inévitablement, les Anglais, déjà émoussés physiquement suite à leur défaite en prolongations face aux Pays-Bas, allaient, une nouvelle fois, devoir en découdre en prolongations.

Pickford, roi de la séance des tirs aux buts

La fatigue s'est encore accentuée dans une dernière demi-heure où aucune des deux formations n'est parvenue à trouver la faille. L' a tenté de profiter des coups de boutoir du très explosif Sterling, mais l'ailier de n'a pas délivré les Three Lions. En face, la Nati a continué à bien quadriller le terrain pour fermer les espaces. C'est donc aux tirs aux buts que les deux équipes se sont départagées. Pickford, à son aise dans cet exercice, représentait une arme pour une équipe d'Angleterre en grande réussite sur ses dernières séances. L'histoire retiendra que c'est le portier anglais, d'une superbe parade, qui a libéré les siens après avoir transformé son tir au but avec conviction. Un dénouement heureux pour une équipe d'Angleterre qui décroche donc la troisième place de la Ligue des Nations après avoir terminé 4ème de la dernière .