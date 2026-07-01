Suisse - Algérie : aperçu du match de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce que vous devez savoir

Coupe du monde - Phase Finale BC Place Vancouver

Le coup d’envoi de Suisse - Algérie sera donné le 3 juillet 2026 à 23h00 (EST) et aux premières heures du 4 juillet à 04h00 (GMT).

Présentation du match Suisse - Algérie, 1/16e de finale de la Coupe du monde

La Suisse, qui vise une place en huitièmes de finale, affrontera l’Algérie à Vancouver.

Les Suisses ont mené leur campagne de manière rigoureuse et sans éclat, terminant en tête du groupe B avec sept points. L’Algérie, de son côté, a pris la troisième place du groupe J après un match nul spectaculaire 3-3 contre l’Autriche lors de la dernière journée. Le vainqueur défiera le Ghana ou la Colombie en huitièmes de finale.

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Le parcours des deux équipes jusqu’ici

Une opportunité se présente pour la Suisse et l’Algérie. Toutes deux croient en leurs chances d’accéder aux quarts de finale, sachant que ce serait la première fois qu’elles affronteraient une équipe classée parmi les 10 premières de la FIFA à ce stade de la compétition. Mais avant cela, il y a une affaire à régler à Vancouver.

La Suisse a dominé un groupe où figurait le Canada, coorganisateur de l’épreuve, qu’elle a battu et surclassé lors de la dernière journée. Sous la houlette de Murat Yakin, la Nati reste invaincue depuis neuf matches ; sa seule défaite en dix sorties officielles remonte à un 3-2 concédé face à l’Espagne, championne d’Europe 2024.

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Le match nul 3-3, initialement sans enjeu, a finalement offert l’un des spectacles les plus fous de la compétition. Sous la houlette de Vladimir Petković, les Fennecs n’ont perdu qu’une fois lors de leurs sept dernières sorties, contre l’Argentine en phase de groupes.

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Xhaka et Mahrez, les « vétérans » en or

Les capitaines chevronnés Granit Xhaka et Riyad Mahrez approchent tous deux de la fin de leur carrière, mais ils demeurent essentiels aux espoirs de leurs nations respectives. Xhaka, qui évolue à Sunderland, serait en pourparlers avec Chelsea en vue d’un transfert cet été, preuve que le joueur de 33 ans est loin d’avoir dit son dernier mot au plus haut niveau. Mahrez, 35 ans, possède deux années de plus au compteur, mais demeure un maillon essentiel des « Fennecs », surtout avec la participation très incertaine de Mohamed El Amine Amoura. L’ailier a retrouvé son instinct buteur au meilleur moment, signant un doublé face aux Autrichiens, deux réalisations préparées par Houssem Aouar depuis un nouveau rôle de milieu relayeur.

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Compositions probables

Suisse (4-2-3-1)

Kobel ; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez ; Freuler, Xhaka ; Sow, Manzambi, Vargas ; Embolo.

Algérie (4-2-3-1)

Zidane ; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri ; Aouar, Bentaleb ; Mahrez, Maza, Chaibi ; Gouiri.

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Statistiques clés et joueurs à surveiller

La Suisse n’a encaissé qu’un seul but ou moins lors de 13 de ses 14 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Aucune des deux formations n’a réussi à garder ses cages inviolées lors de la phase de groupes.

Il s’agit de la troisième confrontation entre les deux sélections : l’Algérie avait perdu 2-1 en novembre 1983 puis 2-0 en mai 1986, à chaque fois en match amical.

Le groupe de 26 joueurs de la Suisse

Gardiens : Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Défenseurs : Manuel Akanji (Inter Milan), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stuttgart), Miro Muheim (Hambourg), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Mayence).

Milieux de terrain : Michel Aebischer (Pise), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Fribourg), Fabian Rieder (Augsbourg), Djibril Sow, Ruben Vargas (tous deux à Séville), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaquants : Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

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La sélection algérienne de 26 joueurs

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil (Stade Nyonnais), Luca Zidane (Grenade)

Défenseurs : Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaïd (JS Kabylie), Rafik Belghali (Vérone), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys de Berne), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Espérance)

Milieux de terrain : Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Twente)

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (Wolfsburg), Nadir Benbouali (Győri ETO), Adil Boulbina (Al-Duhail), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Riyad Mahrez (Al-Ahli), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

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Actualités des équipes et compositions

La Suisse est dirigée par Murat Yakin. Aucun blessé ni suspendu n’a été signalé à ce stade et la composition probable reste à confirmer. De nouveaux éléments seront communiqués à l’approche du coup d’envoi.

L’Algérie est dirigée par Vladimir Petković. Aucune blessure ni suspension n’a été confirmée à ce stade. Des mises à jour seront communiquées ultérieurement pour ce match des 16es de finale.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Suisse a remporté trois de ses cinq derniers matchs, pour deux nuls et aucune défaite. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre le Canada le 24 juin, grâce à des buts de Ruben Vargas et Johan Manzambi. Plus tôt dans la phase de groupes, elle avait dominé la Bosnie-Herzégovine 4-1 le 18 juin. Ses seuls points perdus proviennent d'un nul 1-1 face au Qatar et d'un autre 1-1 contre l'Australie en match amical de préparation. Sur ces cinq sorties, la Suisse a inscrit 13 buts et en a concédé cinq.

Confrontations directes

Aucune donnée sur les confrontations récentes entre la Suisse et l’Algérie n’est disponible. Ce match des 16^(es) de finale disputé au BC Place de Vancouver constitue donc la rencontre la plus récente entre les deux équipes.

Classement

La Suisse a terminé en tête du groupe B, tandis que l’Algérie a pris la troisième place du groupe J.