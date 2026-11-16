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Le sélectionneur de l’Allemagne, Jurgen Klopp, a défendu sa politique de rotation et salué la profondeur exceptionnelle de son effectif en défense. Il a évoqué ses choix tactiques avant le match décisif de Ligue des nations de l’UEFA contre les Pays-Bas.

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Klopp gère l’intensité de son groupe avant le test néerlandais

L’Allemagne aborde son dernier match du groupe A2 de la Ligue des nations de l’UEFA contre les Pays-Bas en sachant qu’une victoire à Berlin lui assurera une place en quarts de finale. Le sélectionneur Jurgen Klopp a dû répondre à d’inévitables questions sur ses choix d’équipe, notamment après avoir laissé Nico Schlotterbeck sur le banc au profit de Malick Thiaw face à la Serbie pour contrer son jeu de longs ballons.

Face aux Pays-Bas, qui devraient privilégier une approche technique fondée sur la possession, d’autres ajustements tactiques sont attendus.

Klopp reste déterminé à maintenir une forte intensité physique pendant les 96 minutes grâce à une rotation réfléchie.

L’impact sur l’ensemble du match plutôt que le onze de départ

Interrogé par les journalistes sur ses choix de joueurs et sur la possibilité pour ceux qui se distinguent d’être automatiquement titularisés, Klopp a expliqué sa manière d’envisager la gestion et l’état d’esprit de son groupe dans son ensemble.

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« J’ai pris ma décision, mais je ne vous la dirai pas. En principe, dans la vie, quand quelqu’un joue très bien, cela augmente certainement ses chances de rejouer. Mais il n’est pas toujours nécessaire de le titulariser immédiatement quelques jours plus tard ; il faut tout peser soigneusement », a déclaré Klopp.

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« Pour moi, le plus important est que l’équipe puisse maintenir une forte intensité pendant 95 à 96 minutes. Le joueur qui commence le match est important, mais il n’est pas beaucoup plus important que celui qui le termine. »

Pas besoin d’une hiérarchie rigide en défense

Klopp a également défendu avec vigueur les options de l’Allemagne en défense centrale, assurant que la sélection dispose d’une profondeur et d’une souplesse extraordinaires dans l’axe défensif.

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« Je sais que vous pensez peut-être que je suis fou d’être toujours positif à ce sujet. Mais j’ai passé beaucoup de temps à regarder des vidéos de défenseurs ces derniers mois, même sans avoir l’intention de les acheter. La défense centrale est un secteur dans lequel je trouve notre équipe très, très, très solide », a souligné Klopp.

« Les joueurs présents ici sont des joueurs de très haut niveau. Waldemar Anton est blessé et se trouve chez lui ; c’est aussi un joueur de très haut niveau. Sans parler de la génération des moins de 21 ans qui attend derrière. Je ne vois pas la nécessité d’établir une hiérarchie rigide pour l’instant. »

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De la souplesse tactique face à des adversaires techniques

Klopp a expliqué que la composition de sa ligne défensive resterait flexible et s’adapterait aux caractéristiques physiques et tactiques propres à chaque adversaire.

Qu’il fasse revenir des défenseurs à l’aise techniquement ou aligne des spécialistes pour contrer certains profils d’attaquants, Klopp a arrêté son plan de jeu.

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L’Allemagne est pleinement prête à appliquer la vision de son sélectionneur et à décrocher une victoire marquante à Berlin.