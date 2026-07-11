La police sud-africaine a ouvert une enquête après la découverte, ce samedi, du corps de Jaiden Adams, star des Sundowns, dans une maison du Cap.

Jaiden Adams avait défendu les couleurs de l’Afrique du Sud lors de la Coupe du monde 2026, avant que son équipe ne soit éliminée en seizièmes de finale par le Canada.

Selon le site d’information IOL, le joueur se serait suicidé, mais la police n’a pas encore officiellement confirmé la cause du décès et a simplement annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances de l’incident.

Van Vyk, porte-parole de la police, a confirmé que les agents avaient reçu un appel et s’étaient rendus sur les lieux vers 11 heures du matin. « Les circonstances entourant cet incident font toujours l’objet d’une enquête. »

Ce décès survient après un épisode douloureux pour sa famille : sa grand-mère, Mariana Adams, est décédée à l’âge de 72 ans dans un hôpital de Stellenbosch le 17 juin dernier, à peine un jour avant le match opposant l’Afrique du Sud à la République tchèque lors de la Coupe du monde.

Bien qu’il eût appris la nouvelle avant la rencontre, il avait tout de même débuté le match, conclu sur le score de 1-1, puis il était entré en jeu lors de la victoire historique contre la Corée du Sud.

La défunte a été inhumée le 27 juin, alors que le joueur se trouvait toujours avec la sélection aux États-Unis.

Né au Cap en mai 2001, Jaiden Adams a été formé au sein de l’académie de Stellenbosch, dont il est devenu le premier joueur à signer professionnel, en août 2020.

Il a disputé 139 matchs avec Stellenbosch, marquant 9 buts et délivrant 10 passes décisives. Ses performances lui ont valu d’intégrer la sélection sud-africaine sous la houlette de l’entraîneur Hugo Broos, et il faisait partie de l’équipe qui a remporté la médaille de bronze de la Coupe d’Afrique des nations 2023.

En janvier 2025, il a rejoint les Mamelodi Sundowns, s’engageant pour un contrat d’environ trois ans et demi.