Alors que la nouvelle saison bat déjà son plein, plusieurs rapports de presse ont commencé à évoquer un tableau statistique impressionnant illustrant l'ampleur des dépenses des clubs de Premier League anglaise en salaires de leurs joueurs.

Le journal britannique « The Sun », citant le site Spotrac, a indiqué qu'Arsenal, actuel tenant du titre, occupe la première place du classement (175,24 millions de livres sterling), bien qu'il ne possède aucun des trois joueurs les mieux payés.

Il a précisé qu'Erling Haaland est la star la mieux payée de Premier League, mais que Manchester City accuse un retard de 9,52 millions de livres sterling sur Arsenal.

Virgil van Dijk, deuxième plus haut revenu, voit quant à lui son équipe de Liverpool dépenser 165,1 millions de livres sterling, ce qui la place au troisième rang.

Manchester United arrive à la quatrième place (157,97 millions de livres sterling) et Tottenham à la cinquième (118,82), tandis que Chelsea se classe sixième (114,07).

Les sommes colossales dépensées chaque année en salaires de joueurs montrent à quel point la Premier League anglaise est déconnectée du monde réel de ses supporters.

Le prix moyen d'une maison au Royaume-Uni s'élève à 273 000 livres sterling en juillet 2026, ce qui signifie que l'argent versé aux stars du championnat équivaut à l'achat de 5 978 maisons.

Les infirmiers du National Health Service perçoivent des salaires compris entre 37 000 et 42 000 livres sterling par an, si bien que la Premier League anglaise pourrait employer entre 38 857 et 44 108 nouveaux infirmiers.

Quant au coût de construction d'une nouvelle école, il s'élève en moyenne à 45 millions de livres sterling par établissement, de sorte que le budget dépensé chaque année en salaires pourrait servir à construire 36 nouvelles écoles.

Il a précisé que l'argent gagné par seulement 542 stars évoluant en première division équivaut également au produit intérieur brut de certains petits pays, comme le Cap-Vert, qui a participé à la Coupe du monde l'été dernier.

Les six premiers clubs du classement dépensent ensemble la somme colossale de 896,92 millions de livres sterling, tandis que le total dépensé par les 14 équipes restantes s'élève à 732,49 millions de livres sterling.

Cela signifie qu'Arsenal, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Tottenham et Chelsea représentent environ 54,9 % de la masse salariale totale du championnat.

La dépense moyenne des six grands clubs s'élève à 149,5 millions de livres sterling, contre 52,5 millions de livres sterling pour chacun des autres clubs, soit près de 2,85 fois plus par club.

En regardant l'autre extrémité du classement, les trois dernières équipes, Ipswich, Hull et Coventry, totalisent ensemble 48,15 millions de livres sterling.

Cela représente près de trois pour cent des dépenses salariales totales de la Premier League anglaise.

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