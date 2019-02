Süper Lig - Guti bientôt entraîneur principal à Besiktas ?

Adjoint de Şenol Güneş à Besiktas depuis l'été dernier, l'ancien joueur du Real Madrid pourrait passer numéro un dans les prochains mois.

"Si demain le Real Madrid m’appelle pour être entraîneur, je dis oui. Comment je pourrais gâcher une telle opportunité. C’est le rêve de tout le monde", déclarait Guti, alors entraîneur des U19 de la Maison Blanche dans un événement publicitaire organisé par El Chiringuito il y a tout juste un an.

Finalement, l'ancien joueur emblématique du club de la capitale espagnole avait fait ses valises cinq mois plus tard, direction la Turquie et l'équipe de Besiktas, où un poste d'entraîneur adjoint lui a été confié. "Je voudrais remercier, mon club de cœur, le Real Madrid pour toutes ces années passées en tant que joueur et entraîneur. Je vais rejoindre le Besiktas en tant qu’entraîneur adjoint pour continuer à évoluer professionnellement", avait ainsi posté Guti sur les réseaux sociaux, officialisant encore un peu plus son désir d'officier sur le banc d'une équipe professionnelle dans les années à venir.

Pressenti pour succéder à Şenol Güneş

À l'aise dans son rôle d'adjoint de Şenol Güneş, l’actuel entraîneur du troisième du championnat turc, Guti devrait justement voir son désir devenir une réalité dans les prochains mois. En effet, selon les informations du média ibérique AS, Şenol Güneş semble bien parti pour prendre la tête de la sélection nationale turque, laissant ainsi son poste vacant à la fin de cet exercice 2018-2019. Une aubaine pour l'ancien madrilène, prêt à saisir l'occasion, toujours selon le quotidien espagnol.

Pour rappel, celui qui avait fait ses débuts en 1996 sous le maillot du Real Madrid avait été annoncé dans les petits papiers de Florentino Pérez pour succéder à Julen Lopetegui en début de saison. Finalement, c'est Santiago Solari qui avait été l'heureux élu. S'il devra donc patienter pour entraîneur un jour son club de coeur, celui qui compte 14 sélections pour la Roja pourrait d'abord faire ses classes en Süper Lig.