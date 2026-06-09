Suède - Tunisie : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de Suède - Tunisie sera donné le 15 juin 2026 à 03h00 GMT (14 juin à 23h00 EST).

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Suède vs Tunisie : contexte du match

À Monterrey, les deux formations sont décidées à bien démarrer dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition. Sous la conduite de Graham Potter, la Suède entend imposer son jeu fluide et moderne, porté par l’efficacité d’Alexander Isak et Viktor Gyökeres. Sur leur route, cependant, se dresse une sélection tunisienne disciplinée et tenace, orchestrée par Sabri Lamouchi. Son organisation pragmatique et son éthique de travail infatigable font des Aigles de Carthage une formation difficile à déstabiliser, capable de contrarier puis de punir ses adversaires. Dans l’impressionnant Estadio Monterrey (Estadio BBVA), dont les installations de classe mondiale sont dominées par un décor montagneux, la rencontre s’annonce comme l’un des temps forts de la première journée.

Avec des adversaires redoutables comme les Pays-Bas et le Japon également en lice dans le Groupe F, aucune des deux formations ne peut se permettre de trébucher d’entrée. La Suède verra ce match comme une occasion de renforcer sa réputation parmi l’élite mondiale, de se rapprocher des sommets atteints lors de ses parcours emblématiques des tournois de 1958 et 1994, et de mettre en avant les progrès rapides réalisés sous la houlette de son nouveau sélectionneur anglais. La Tunisie, elle, veut prouver que cette génération peut enfin briser le plafond de verre qui l’a longtemps freinée et passer pour la première fois de son histoire le premier tour. Sous les projecteurs mexicains, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde se feront sentir. La discipline tactique, la gestion de l’effectif et la capacité à résister à la chaleur estivale nord-américaine, particulièrement éprouvante, joueront sans doute un rôle décisif pour qui voudra décrocher cette précieuse victoire initiale.

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La spectaculaire remontée de la Suède

Le parcours des Scandinaves jusqu’au tournoi a ressemblé à un véritable parcours du combattant, testant la patience de leurs supporters. Une phase initiale désastreuse sous la houlette de Jon Dahl Tomasson les a vus s’enliser en bas de leur groupe, avec un seul point glané lors des premiers matchs. Dans l’urgence, la fédération a alors nommé Graham Potter, qui a ramené le navire en perdition vers un filet de sécurité grâce aux succès précédents en Ligue des Nations de l’UEFA.

Cette qualification in extremis a offert à la Suède une bouée de sauvetage pour les barrages continentaux à enjeux élevés, où elle a enfin trouvé son rythme de croisière. Emmenée par une ligne d’attaque explosive, Viktor Gyökeres a à lui seul démantelé l’Ukraine grâce à un superbe triplé lors du premier match des barrages. Lors du dernier obstacle, un match à suspense contre la Pologne, l’attaquant a de nouveau marqué lors d’une victoire chaotique 3-2, menant à bien une spectaculaire mission de sauvetage qui a permis à la Suède de décrocher de justesse son billet pour l’Amérique du Nord.

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La performance défensive historique de la Tunisie

Pendant que les Scandinaves misaient sur des retournements de situation et une force de frappe éclatante, les Aigles de Carthage ont construit leur campagne sur une discipline de fer. Dans le parcours ardu et physiquement exigeant des éliminatoires de la CAF, la Tunisie a érigé une véritable forteresse, brisant le moral de ses rivaux régionaux.

Le fondement de leur parcours historique à travers le continent résidait dans une organisation défensive si hermétique qu’elle a réécrit les livres d’histoire du football. Sous la houlette d’un encadrement tactique méticuleux, la Tunisie est devenue la première nation de l’histoire de ce sport à passer toutes les phases de qualification pour la Coupe du monde sans encaisser le moindre but. S’appuyant sur une défense de fer animée par le talentueux Hannibal Mejbri, elle a étouffé ses adversaires semaine après semaine. En alliant cette série historique à une redoutable efficacité en contre-attaque, la Tunisie a confortablement pris la première place de son groupe, validant son billet pour la grande scène grâce à un modèle de perfection défensive.

Actualités des équipes Suède - Tunisie

Actualités de l'équipe de Suède

Le sélectionneur suédois Graham Potter dispose d’un groupe de 26 joueurs solides et motivés, finalistes des barrages européens. L’ambiance au sein du camp au Mexique est très positive, la transition tactique sous la houlette de leur entraîneur anglais semblant achevée. Le coup de pouce le plus significatif pour les Blågult est le bilan de santé impeccable de leur duo d’attaquants dévastateur, ce qui signifie que le duo d’attaquants le plus redouté d’Europe est prêt à se déchaîner sur la scène mondiale.

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Viktor Gyökeres, auteur d’exploits lors des qualifications, est assuré de mener l’attaque, tandis qu’Alexander Isak devrait l’épauler dans une ligne d’avant-garde dynamique et adepte du pressing haut. Derrière eux, Dejan Kulusevski animera le jeu depuis son poste de milieu offensif. En défense, la présence imposante de Victor Lindelöf organisera la arrière aux côtés de Carl Starfelt, tandis que Samuel Dahl, de la Roma, devrait débuter au poste d’arrière gauche, offrant à la Suède un équilibre prometteur pour son premier match.

Actualités de l'équipe tunisienne

Les Aigles de Carthage ont posé leurs valises à Monterrey avec une confiance historique, forgée lors d’une campagne de qualification exceptionnelle : ils ont atteint l’Amérique du Nord sans concéder le moindre but. Le sélectionneur Sabri Lamouchi a finalisé un groupe de 26 joueurs disciplinés et soudés, mêlant expérience européenne et talents nationaux. Si les Aigles de Carthage devront se passer du vétéran Wahbi Khazri, retiré de la sélection, la rigueur défensive chère à Lamouchi demeure intacte.

Au milieu, Aïssa Laïdouni (Union Berlin) et Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort) seront les poumons du 11, chargés de protéger la défense à quatre. Le jeune meneur Hannibal Mejbri aura pour mission d’alimenter Elias Achouri en contres. Dans les cages, l’expérimenté Bechir Ben Saïd visera un nouveau clean sheet, protégé par la paire centrale Montassar Talbi-Yassine Meriah.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Graham Potter (Suède)

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Stratège moderne et réfléchi, Graham Potter a insufflé un esprit d’innovation et une clarté technique sans pareils à une équipe nationale suédoise historiquement connue pour ses schémas tactiques rigides. Ayant pris les rênes de la sélection après s’être refait une réputation dans le football de haut niveau, Potter a complètement redynamisé les Blågult, réussissant à faire évoluer l’équipe loin d’un bloc défensif bas pour adopter un style audacieux et proactif qui tire le meilleur parti de la génération actuelle de talents offensifs de classe mondiale dont dispose la Suède.

Sur le plan tactique, il met en œuvre une philosophie fluide, axée sur la possession, qui privilégie la lecture du jeu et la création de supériorités numériques. Son système flexible part souvent d’un 3-4-2-1 ou d’un 4-3-3 asymétrique, avec des ailiers inversés et des défenseurs centraux capables de porter le ballon jusqu’à l’avant du terrain. Il exige un sang-froid technique absolu, invitant son équipe à construire le jeu depuis l’arrière et à utiliser des triangles de passes courtes et complexes pour provoquer le pressing adverse. Son principal défi tactique à Monterrey consistera à préserver l’équilibre défensif face à un adversaire discipliné, tout en évitant les pertes de balle inutiles dans les zones centrales qui pourraient exposer son dispositif de pressing haut à des transitions rapides.

Sabri Lamouchi (Tunisie)

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Sabri Lamouchi s’est imposé comme un spécialiste de l’organisation défensive. Il a consolidé sa réputation en orchestrant la campagne de qualification historique et record de la Tunisie. Ce tacticien méticuleux d’origine française a insufflé une grande confiance collective et une rigueur structurelle à son effectif, récoltant des éloges pour son pragmatisme, ses exercices défensifs rigoureux et sa capacité à tirer le maximum de ses joueurs sous forte pression.

Il opte pour un 4-1-4-1 compact ou un 5-3-2 en bloc bas afin d’étouffer les espaces dans les deux premiers tiers du terrain. Son identité repose sur un placement rigoureux, un pressing de zone agressif et un travail acharné qui repousse l’adversaire vers les ailes. Une fois le ballon récupéré, ses joueurs, prompts à la transition, lancent des passes directes et verticales pour projeter leurs ailiers en contre-attaque. Son principal objectif dans ce match d’ouverture sera de contenir le redoutable secteur offensif suédois, de préserver l’intégrité de son bloc défensif et d’exploiter les coups de pied arrêtés pour décrocher un résultat précieux.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de la Suède pour la Coupe du monde

Gardiens : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt, Robin Olsen

Défenseurs : Samuel Dahl, Isak Hien, Emil Krafth, Victor Lindelöf, Carl Starfelt, Emil Holm, Ludwig Augustinsson, Linus Wahlqvist

Milieux de terrain : Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Dejan Kulusevski, Hugo Larsson, Sebastian Nanasi, Anton Salétros, Mattias Svanberg, Jens Cajuste

Attaquants : Viktor Gyökeres, Alexander Isak, Anthony Elanga, Gustaf Nilsson, Emil Forsberg, Ken Sema, Niclas Eliasson

Sélection tunisienne pour la Coupe du monde

Gardiens : Bechir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Mouez Hassen

Défenseurs : Ali Abdi, Dylan Bronn, Yann Valéry, Wajdi Kechrida, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Alaa Ghram, Hamza Jelassi, Amine Cherni

Milieux de terrain : Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Hamza Rafia, Houssem Tka, Ferjani Sassi, Idris El Mizouni

Attaquants : Elias Achouri, Seifeddine Jaziri, Youssef Msakni, Sayfallah Ltaief, Haythem Jouini, Anas Haj Mohamed

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Les duels clés entre la Suède et la Tunisie

Viktor Gyökeres vs Montassar Talbi : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Gyökeres, buteur imposant et redouté, a permis à la Suède de se qualifier en barrages grâce à sa puissance, ses courses directes et sa capacité à percer les défenses. Talbi, pilier d’une campagne de qualification historique conclue sans concéder le moindre but, devra mobiliser son sens du placement, son timing impeccable et sa domination aérienne pour ne laisser à son adversaire aucun espace où se retourner et armer sa frappe.

Alexander Isak face au bloc défensif tunisien : le Suédois, véritable catalyseur créatif et relais offensif, cherchera à se faufiler entre les lignes grâce à son dribble de classe mondiale, ses feintes et ses accélérations fulgurantes. Il heurtera toutefois un mur défensif hautement synchronisé, emmené par Yassine Meriah. L’élégance individuelle et l’imprévisibilité tactique d’Isak suffiront-elles à déjouer un bloc bas africain tenace et compact, qui se nourrit de la frustration des attaquants d’élite ?

Dejan Kulusevski vs Ellyes Skhiri : un duel tactique au cœur du milieu de terrain. Skhiri, infatigable sentinelle et cerveau des Aigles de Carthage, se distingue par son endurance, ses interceptions millimétrées et sa résistance au pressing. Kulusevski, lui, devra imposer le tempo offensif des Blågult depuis son poste de milieu offensif, en exploitant ses déplacements caractéristiques dans les demi-espaces, ses percées puissantes et sa vision du jeu pour déstabiliser Skhiri et déclencher les transitions verticales de la Suède vers le dernier tiers.

Actualités des équipes et compositions

Graham Potter n’a pas encore dévoilé de composition probable pour la Suède, et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler avant l’entrée en lice des Scandinaves. Le groupe suédois s’est préparé avec soin, et de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Côté tunisien, le sélectionneur Sabri Lamouchi dispose d’un groupe au complet, aucune blessure ni suspension n’ayant été signalée à ce stade. Le onze de départ des Aigles de Carthage reste donc à confirmer, et toute nouvelle information sera communiquée à l’approche du coup d’envoi du 14 juin.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La Suède aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son dernier résultat remonte au 4 juin : un match nul 2-2 contre la Grèce en amical. Juste avant, elle s’était inclinée 3-1 face à la Norvège le 1er juin. Lors des qualifications pour la Coupe du monde, l’équipe de Potter avait pourtant affiché un meilleur visage : succès 3-2 à domicile contre la Pologne et 3-1 en Ukraine en mars, puis match nul 1-1 en Slovénie en novembre 2025. Sur ces cinq rencontres, la Suède a donc inscrit neuf buts et en a concédé sept, ses deux victoires d’affilée en qualifications constituant le temps fort de cette série.

La Tunisie, en revanche, affiche un bilan bien plus terne : une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties. La plus cuisante a eu lieu le 6 juin, avec une défaite 5-0 face à la Belgique en match de préparation. Les Aigles de Carthage se sont aussi inclinés 1-0 contre l’Autriche le 1er juin et ont partagé les points avec le Mali (1-1) lors de la Coupe d’Afrique des nations en janvier 2026. Un match nul 0-0 contre le Canada en avril et une victoire 1-0 contre Haïti en mars complètent le tableau. La Tunisie n’a marqué que deux buts lors de ces cinq matchs et en a encaissé huit.

Bilan des confrontations directes

SWE Dernier match TUN 0 0 Nul 1 Tunisie 1 - 0 Suède 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux sélections ne se sont rencontrées qu’une seule fois dans le passé : le 12 février 2003, la Tunisie l’avait emporté 1-0 lors d’un match amical à domicile. Ce unique précédent rend le rendez-vous de dimanche à Monterrey, dans le groupe F, particulièrement rare et difficile à prédire.

Classement

Au classement provisoire du groupe F, la Suède occupe la 3e place et la Tunisie la 4e, juste avant la première journée de matches.