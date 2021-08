Suède-Canada (1-1, 2-3 aux tab) - Les Canadiennes championnes olympiques !

Dans un match plein de suspense, l'équipe féminine canadienne a remporté le tournoi olympique aux tirs aux buts face à la Suède.

Dans une finale décidée au bout du suspense de la séance de tirs aux buts, c'est le Canada qui remporte la médaille d'or olympique pour succéder à l'Allemagne au palmarès du football féminin ! Déjà finalistes à Rio il y a ans, les Suédoises échouent une nouvelle fois à la deuxième place. Tombeuses de l'Australie au terme d'un match spectaculaire (4-3), les Etats-Unis complètent le podium avec la médaille de bronze.

La première période est pourtant dominée par les Suédoises, à l'image de cette première opportunité pour Rolfö, qui force Labbé à un premier arrêt. Sollicitée à plusieurs reprises au cours des trente premières minutes, la gardienne canadienne finit par s'incliner devant Blackstenius, parfaitement servie par Asllani (1-0, 34e).

Un coup dur pour les Canadiennes, quelques jours seulement après être venues à bout des Américaines, championnes du monde en titre, lors des demi-finales.

Heureusement, les filles de Beverly Priestman se montrent de plus en plus entreprenantes après le repos, peut-être libérées du poids de l'enjeu de la rencontre. Et dans un match progressivement gagné par la fatigue, c'est l'expérimentée Sinclair qui obtient un penalty après intervention de la vidéo. L'occasion rêvée pour Fleming de remettre les deux équipes à égalité (1-1, 67e).

De retour, le Canada tente de pousser pour renverser définitivement le cours des événements. Flemming est tout proche de s'offrir un doublé en trois minutes, tandis que Rolfö rappelle que la Suède a encore quelques cartouches, à une dizaine de minutes du terme.

L'article continue ci-dessous

Il faut enfin un sauvetage presque sur sa ligne de Buchanan dans les derniers instants pour evoyer tout ce beau monde en prolongations. Trente minutes de bonheur en plus marquées par plusieurs situations dangereuses, malgré la volonté des deux équipes de ne pas trop se découvrir.

Hurtig a plusieurs fois la balle de match en seconde période, mais manque d'efficacité. Tout comme la jeune parisienne Huitema, qui ne trouve pas le cadre de la tête.

C'est donc finalement lors de la cruelle séance de tirs aux buts que les deux équipes ont dû se départager. Deux formations peu en réussite et toujours à égalité avec deux tentatives réussies après les cinq premières. Et c'est finalement Grosso qui offre le sacre au Canada, après que Seger ait manqué la balle de match en frappant au-dessus lors du tir au but précédent.