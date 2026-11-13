Comment regarder Suède - Bosnie-Herzégovine avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Avant-match

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Strawberry Arena

La Suède reçoit la Bosnie-Herzégovine à la Strawberry Arena de Stockholm dans le groupe 4 de la Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Les deux équipes savent exactement ce qui est en jeu dans cette rencontre.

La Suède de Graham Potter aborde ce match en tête du groupe, avec trois victoires lors de ses quatre dernières sorties en Ligue des nations. Sa rencontre la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 contre la Roumanie, et elle s’est montrée efficace à domicile tout au long de cette campagne.

La Bosnie-Herzégovine arrive à la deuxième place, ce qui fait de cette rencontre un véritable choc au sommet du groupe 4. L’équipe de Sergej Barbarez a été difficile à battre : elle est restée invaincue lors de trois de ses quatre derniers matches de Ligue des nations, avec notamment une victoire 1-0 contre la Pologne et un succès 4-2 face à la Roumanie.

Les deux équipes se sont déjà affrontées lors de cette campagne de Ligue des nations, faisant match nul 1-1 à Zenica en octobre. Ce résultat donnera à la Suède l’envie de prendre sa revanche à domicile et de creuser son avance en tête du groupe.

Tarik Muharemovic manquera le match pour la Bosnie-Herzégovine en raison d’une suspension, une absence qui pourrait peser face à une attaque suédoise en grande forme.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Suède - Bosnie-Herzégovine en direct.

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