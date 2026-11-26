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Petar Sucic a marqué sur penalty pour le deuxième match consécutif, lançant l’Inter vers une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions, à San Siro. Après la rencontre, le milieu croate a salué les spécialistes des penalties Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski, tous deux blessés, et souligné les progrès défensifs de l’Inter face aux centres.

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Sucic marque encore sur penalty et débloque la rencontre face à Stuttgart

Le milieu croate Petar Sucic a confirmé son efficacité sur penalty en transformant un tir décisif qui a mis l’Inter sur la voie d’une victoire 2-0 contre le VfB Stuttgart en Ligue des champions, mercredi soir. Déjà buteur sur penalty quelques jours plus tôt à Bergame, Sucic a dicté le rythme au milieu de terrain à San Siro avant que Lautaro Martinez n’inscrive le deuxième but, scellant la troisième victoire européenne consécutive de l’Inter.

« J’ai réussi à marquer sur penalty lors de deux matches consécutifs, je suis heureux d’avoir contribué à la victoire de l’équipe », a déclaré Sucic après le match. « Le groupe a une très grande force mentale et reste toujours très uni. La saison est longue et nous pouvons rencontrer des difficultés et subir des blessures. »

Les conseils de Calhanoglu et Zielinski sur penalty ?

Alors que les tireurs habituels, Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski, sont absents sur blessure, Sucic a de nouveau pris ses responsabilités avec sang-froid. Interrogé sur d’éventuels conseils des deux joueurs concernant les penalties, le milieu a salué leur talent tout en affichant sa confiance en lui.

« Calhanoglu et Zielinski m’ont-ils donné des conseils sur les penalties ? Ils font partie des meilleurs au monde. J’ai beaucoup confiance en moi et je suis heureux parce que j’ai marqué deux buts en deux matches », a expliqué Sucic.

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Les leçons de Bergame et la polyvalence au milieu

Sucic a souligné que l’Inter avait corrigé ses erreurs défensives de fin de match sur les centres, qui lui avaient coûté cher à Bergame. Il s’est aussi dit satisfait d’évoluer dans un rôle de meneur de jeu reculé sous les ordres de Cristian Chivu.

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« Je pense que nous avons aussi fait beaucoup de bonnes choses à Bergame et que nous menions au score, mais nous avons fini par encaisser sur leurs centres. Stuttgart a aussi essayé aujourd’hui, mais nous avons beaucoup mieux défendu dans cette situation, a-t-il observé. Meneur de jeu ? Je suis heureux. Je pense pouvoir jouer à tous les postes du milieu et l’entraîneur m’a aussi utilisé de cette façon. Je suis prêt à donner le meilleur de moi-même, je veux simplement aider l’équipe. »

La course aux huit premières places, match après match

Si l’objectif reste de terminer parmi les huit premiers de la phase de ligue de la Ligue des champions pour obtenir une qualification directe, Sucic a appelé l’Inter à garder les pieds sur terre avant un calendrier exigeant.

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« Les huit premières places ? C’est l’objectif, mais prenons les matches un par un et voyons où nous en sommes », a-t-il ajouté. L’Inter se déplacera ensuite sur le terrain du Borussia Dortmund le mercredi 9 décembre.