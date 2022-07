Succession de Tchouaméni, avenir de Badiashile et Ben Yedder : Clement fait le point sur le mercato de l’AS Monaco

Avant le choc contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, Philippe Clement a évoqué le mercato de l’AS Monaco.

L’AS Monaco lancera officiellement sa saison 2022-2023 le mardi 2 août à 20h00 avec la réception du PSV Eindhoven pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Avant cette échéance, l’entraîneur de l’ASM, Philippe Clement, a accordé une interview à nos confrères de Nice-Matin. Le Belge en a profité pour faire le point sur le mercato de son club.

Le premier dossier concerne la succession d’Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid pour 80 millions d’euros (+20 M€ de bonus). Philippe Clement veut que l’ASM soit patiente pour lui trouver le remplaçant idéal : « L’idéal aurait été que son remplaçant soit là deux jours après son départ, mais je sais que ça ne se passe jamais comme ça. Je préfère avoir la bonne personne le 1er septembre au lieu de prendre une décision précipitée parce qu’on va jouer le PSV. On doit trouver le bon profil et il ne doit pas être le remplaçant d’Aurélien. Le remplacer est impossible et c’est pour ça que le Real a donné beaucoup d’argent. »

Philippe Clement aimerait également que Benoît Badiashile, courtisé par le FC Séville qui vient de perdre Jules Koundé, transféré au Barça, reste en Principauté : « Il a besoin d’une année supplémentaire à Monaco et je lui ai dit. Il a déjà montré une progression sur les trois derniers mois. Il ne m’a pas donné l’impression d’avoir la tête ailleurs. Il est engagé dans notre projet. Je suis certain que dans un an, il aura encore grandi et pourra intégrer un grand club. Ce sera le bon contexte, comme Aurélien l’a fait. »

Par ailleurs, Philippe Clement ne sait si Wissam Ben Yedder va rester au club : « Ce n’est jamais sûr à 100%. Je n’aime pas dire ça. Si ce n’est pas le cas, on me le reprochera. Quand quelqu’un vient avec beaucoup d’argent, le joueur part. C’est comme ça à Monaco. […] J’espère qu’il restera. Pour l’instant, il montre chaque jour qu’il a la tête à Monaco. Il est très bien dans ce projet. »