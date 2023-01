Succession de Lloris dans les buts et pour le brassard de capitaine : un ancien Bleu désigne les favoris

Mikaël Silvestre livre les noms des joueurs qui, selon lui, doivent prendre la succession d'Hugo Lloris dans les buts et pour le capitanat des Bleus.

Ancien joueur de l'équipe de France (40 sélections et 2 buts entre 2001 et 2006) et finaliste de la Coupe du monde en 2006, Mikaël Silvestre est aujourd'hui consultant.

Dans les colonnes de Betting Expert, l'ancien défenseur de Rennes, de l'Inter Milan, de Manchester United, d'Arsenal et du Werder Brême a réagi à l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris.

Pour Silvestre, Lloris aurait pu continuer à jouer avec les Bleus jusqu'à 40 ans

« Pour Hugo, je pense c'était le bon moment pour prendre cette décision. Il a 145 sélections, ce qui est un record pour la France, il a tout donné pour gagner des trophées avec l'équipe de France donc je pense que c'est vraiment le bon moment pour lui de partir », confie Silvestre.

« C'est son choix et il faut le respecter même si je pense qu'il aurait pu jouer jusqu'à quarante ans. Selon moi, il fait partie des trois plus grands gardiens de l'histoire de l'équipe de France avec Fabien Barthez et Joël Bats », ajoute Silvestre.

Silvestre voit Maignan succéder à Lloris

Mikaël Silvestre s'est ensuite prononcé sur la succession d'Hugo Lloris au poste de n°1 des Bleus sachant que son remplaçant, Steve Mandanda, a lui aussi annoncé sa retraite internationale.

« Pour moi, Mike Maignan est celui qui devrait être le n°1 même si actuellement il est blessé. Derrière Maignan, nous n'avons finalement pas beaucoup d'options. Je vois peu de gardiens français avoir le niveau affiché par Lloris et Mandanda », estime Silvestre.

Deux choix évidents pour le brassard de capitaine

Enfin, concernant le brassard de capitaine de l'équipe de France, Mikaël Silvestre estime que seulement deux joueurs sont légitimes pour le porter et succéder à Lloris : Kylian Mbappé et Raphaël Varane.

« Ce sont deux leaders naturels et ils sont tous les deux champions du monde. En plus, ils ont déjà beaucoup d'expérience en sélection. Ils sont écoutés par leurs coéquipiers et ils ont le charisme nécessaire pour être le capitaine des Bleus », explique Silvestre.

Pour le moment, Didier Deschamps n'a pas officiellement annoncé les noms de son nouveau capitaine et de son nouveau gardien. Les Bleus joueront leur premier match de l'année 2023 le 24 mars contre les Pays-Bas dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024.