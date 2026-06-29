Successeur potentiel de Lewandowski ? L’attaquant de Hoffenheim fait des avances au FC Barcelone en publiant six photos exclusives

Il y a plus d’un mois, Robert Lewandowski a annoncé qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le FC Barcelone, mettant ainsi fin à son aventure catalane. Conséquence directe : la direction sportive doit, durant ce mercato estival, recruter d’urgence un attaquant de premier plan capable d’assumer la charge des buts.

Julian Álvarez, la star de l’Atlético de Madrid, demeure la cible prioritaire, mais le dossier s’annonce complexe en raison des clauses de son contrat et du coût exorbitant d’un éventuel transfert.

Dans ce contexte, Vesnik Aslani a attiré l’attention ce lundi en publiant sur ses réseaux sociaux plusieurs photos de son enfance où il porte le maillot du FC Barcelone.

Selon le journal « Marca », l’attaquant kosovar de 23 ans, qui évolue actuellement à Hoffenheim, n’a jamais caché son attachement au club catalan, mais cette fois-ci, il est allé plus loin en publiant des photos que de nombreux supporters ont interprétées comme un clin d’œil au Barça.

Le post comprend trois photos d’enfance où il porte le maillot du Barça, et trois clichés actuels qui reproduisent les mêmes scènes, cette fois-ci en noir intégral. En légende, il a simplement écrit : « Le même endroit, une autre époque ».

Toutes les images ont été capturées au stade Sportplatz Hohenhünhausen, en Allemagne.

Malgré ce clin d’œil au Barça, la réalité du marché des transferts semble l’orienter ailleurs. Tous les indicateurs suggèrent que l’avenir d’Aslani se trouve plutôt à Dortmund, où le Borussia, qui le suit de près, pourrait bien devenir sa prochaine destination.

Parallèlement, le Barça poursuit ses recherches pour dénicher la perle rare capable de mener à bien son nouveau projet sportif après le départ de Lewandowski.







