Suarez oublie Ronaldo dans son Top 5 des meilleurs attaquants au monde

L’attaquant barcelonais, Luis Suarez, ne considère pas Cristiano Ronaldo comme une référence parmi les joueurs qui évoluent au même poste que lui.

Luis Suarez, l’avant-centre du Barça et de l’équipe nationale uruguayenne, a omis de citer Cristiano Ronaldo parmi les cinq meilleurs attaquants de tous les temps. Dans une longue interview au magazine britannique Bleacher Report, il a évoqué ceux qu’il considérait comme les plus grands de l’histoire du football et le quintuple Ballon d’Or n’en fait donc pas partie.

Suarez connait pourtant assez bien Ronaldo puisqu’il l’a croisé à de très nombreuses reprises sur les pelouses de la . Il connait son efficacité et le danger qu’il peut représenter pour les équipes adverses. "El Pistolero" ne doit pas ignorer non plus que CR7 en est à plus de 700 buts dans sa carrière professionnelle. Officiellement, il est même le sixième meilleur réalisateur de tous les temps.

Suarez place Messi au-dessus de tout le monde

Dans son Top 5, l’ancien joueur de a choisi deux joueurs avec qui il a eu l’honneur d’évoluer. Diego Forlan, qu'il a cotôyé au sein de la Celeste pendant de nombreuses années et qu’il a placé à la 3e place, et aussi Lionel Messi. Comme on pouvait s’en douter, La Pulga arrive devant tout le monde. « C’est le numéro un. Parce que c’est l’un des tous meilleurs au monde. Et ça a été une décision facile pour moi », a-t-il expliqué.

Outre le duo, Suarez a aussi choisi deux Brésiliens dans sa liste. Romario d’abord au 5e rang, qu’il considère comme « un finisseur hors pair » et ses statistiques le prouvent largement (plus de 1000 buts en carrière). Puis, Ronaldo le « Fenomeno ». « Le gros (rires). Le premier Ronaldo. Il est vraiment très bon. Il était si rapide, si intelligent et très bon devant les buts. Il avait tout », a confié le Blaugrana. Enfin, à la 2e place, Suarez a mentionné Gabriel Batistuta. « Mon joueur favori quand j’étais petit. Il était très bon comme numéro 9 et aimait jouer pour l’équipe. Et j’aimais aussi beaucoup son caractère », a justifié l’Uruguayen.