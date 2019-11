Suarez défend Griezmann : "Rejoindre le Barça c'est difficile pour n'importe qui"

Avant les retrouvailles face à l'Atlético, l'attaquant français a de nouveau reçu le soutien de son coéquipier au Barça, Luis Suarez.

Luis Suarez a encore une fois défendu son coéquipier Antoine Griezmann, affirmant qu’il était tout à fait naturel qu'il y ait une période d'acclimatation au géant catalan.

L’international français âgé de 28 ans est sous le feu des critiques pour des débuts poussifs au Camp Nou depuis son arrivée à l’Atletico Madrid cet été, bien qu’il ait marqué lors de la victoire en milieu de semaine contre le en . Avec quatre buts inscrits en , Griezmann est toujours en train de trouver sa place dans son nouvel environnement - et Suarez ne pense pas qu’il devrait être montré du doigt pour cela. "Bien sûr, il n’est pas facile pour un joueur de se lancer ici à Barcelone, a déclaré Suarez à OneFootball. Vous avez besoin de temps pour vous adapter. Cela prend du temps et des matches et vous vous sentez mieux et sentez que vos coéquipiers vous soutiennent. Mais il faut comprendre qu'il ne joue pas à son poste habituel et que c'est lui qui fait de gros efforts pour s'adapter à ce que [Ernesto] Valverde demande. Je l'ai fait aussi, tout comme Philippe [Coutinho], Neymar ou Ousmane [Dembele]."

"Chaque joueur qui arrive à Barcelone a des mois et des premiers matches difficiles. Les gens vous regardent attentivement à cause de ce que Barcelone représente, mais il est calme et confiant car il a notre soutien pour jouer son meilleur football." Le Barca affrontera dimanche l'ancien employeur de Griezmann, l'Atletico, à Madrid.

Suarez a inscrit 10 buts en 15 apparitions pour Barcelone cette saison mais, bien que la vedette uruguayenne continue à trouver le chemin des filets avec régularité, on s'interroge sur son futur à Camp Nou. Il aura 33 ans à la fin de la saison et son ratio en buts a chuté lors de chacune des quatre dernières campagnes. Son compatriote Lautaro Martinez, qui a marqué deux fois en Ligue des champions cette semaine et compte 11 buts en 18 matches, est considéré comme l’un des meilleurs candidats pour succéder à Suarez. "Cela dépend de certaines circonstances et de ce dont Barcelone a besoin car peut-être qu'à ce moment-là Barcelone a déjà un bon et jeune attaquant, a déclaré Suarez. Cependant, c'est un attaquant incroyable qui joue extrêmement bien, mais nous ne pouvons pas oublier qu'il appartient à l'Inter à l'heure actuelle"