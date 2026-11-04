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Sturm Graz - NK Celje : heure du coup d’envoi

Ligue Europa - Journée 4 5 nov. 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

Le match entre Sturm Graz et le NK Celje débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Sturm Graz - NK Celje en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et sur quel service de streaming voir le match ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Sturm Graz et du NK Celje ?

Sturm Graz affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le club reste sur un nul 1-1 contre le Wolfsberger AC en Bundesliga. Son succès 1-0 face à Marseille en Ligue Europa ressort particulièrement, tandis que le 3-2 contre l’Austria Lustenau en Coupe a été comptabilisé comme une défaite. En cinq matches, Sturm Graz a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

Le NK Celje traverse une période tout aussi irrégulière : une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par une nette victoire 4-0 contre Nafta en SNL slovène. Le nul 2-2 face au RB Salzburg en Ligue Europa reste son résultat le plus marquant, mais il a ensuite subi une défaite 3-0 contre l’Omonia Nicosie. Sur cette période, Celje a marqué sept buts et en a encaissé six.

Sturm Graz - NK Celje : compositions d’équipe

Sturm Graz - NK Celje : forme actuelle

Sturm Graz - NK Celje : bilan des confrontations directes

Sturm Graz - NK Celje : les classements