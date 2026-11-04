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Sturm Graz - NK Celje : sur quelle chaîne et quel service de streaming voir le match en direct aujourd’hui ?

Sturm Graz vs MIK CM Celje
Sturm Graz
MIK CM Celje
Ligue Europa

En Ligue Europa, le Sturm Graz affronte le NK Celje. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Sturm Graz - NK Celje : heure du coup d’envoi

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Ligue Europa - Journée 4
Graz-Liebenau Stadium

Le match entre Sturm Graz et le NK Celje débutera le 5 novembre 2026 à 21 h.

Sturm Graz - NK Celje en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et sur quel service de streaming voir le match ?

Les faits marquants de la semaine : qu’en est-il de Sturm Graz et du NK Celje ?

Sturm Graz affiche un bilan contrasté sur ses cinq derniers matches : deux victoires, deux nuls et une défaite. Le club reste sur un nul 1-1 contre le Wolfsberger AC en Bundesliga. Son succès 1-0 face à Marseille en Ligue Europa ressort particulièrement, tandis que le 3-2 contre l’Austria Lustenau en Coupe a été comptabilisé comme une défaite. En cinq matches, Sturm Graz a marqué 13 buts et en a encaissé sept.

Le NK Celje traverse une période tout aussi irrégulière : une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par une nette victoire 4-0 contre Nafta en SNL slovène. Le nul 2-2 face au RB Salzburg en Ligue Europa reste son résultat le plus marquant, mais il a ensuite subi une défaite 3-0 contre l’Omonia Nicosie. Sur cette période, Celje a marqué sept buts et en a encaissé six.

SGR

SGR - Forme

GAK
V6-1
OM
V1-0
RIE
N2-2
LUS
D3-2
WAC
N1-1
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CEL

CEL - Forme

OMO
D0-3
MAR
N0-0
SAL
N2-2
OLJ
N1-1
NAF
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sturm Graz - NK Celje : compositions d’équipe

Sturm Graz vs MIK CM Celje Équipes probables

Entraineur

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz - NK Celje : forme actuelle

SGR

SGR - Forme

GAK
V6-1
OM
V1-0
RIE
N2-2
LUS
D3-2
WAC
N1-1
But marqué (encaissé)
12/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
CEL

CEL - Forme

OMO
D0-3
MAR
N0-0
SAL
N2-2
OLJ
N1-1
NAF
V4-0
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Sturm Graz - NK Celje : bilan des confrontations directes

Face à face

Sturm GrazNulMIK CM Celje
2
1
0
Jeux d'amitié des clubs
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
1
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts1/3
Les deux équipes ont marqué2/3

Sturm Graz - NK Celje : les classements

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
431041+310
N
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
N
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
N
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
N
V
V
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
N
N
V
N
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
N
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
N
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
N
V
17
LevskiLevskiLES
31113304
V
N
D
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
D
V
N
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
N
20
NEC NimégueNEC NimégueNEC
311158-34
V
N
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
N
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
Milan ACMilan ACMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
N
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
N
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
N
D
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
N
D
D
33
PlzenPlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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