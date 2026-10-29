« Stupidité et scandales » : une polémique saoudienne remet en cause le sacre lors de la Coupe du Golfe 27

Les dernières heures ont été marquées par une vive polémique dans le milieu du football du Golfe en général, et saoudien en particulier, en raison de la Ligue des champions des clubs du Golfe dans son édition actuelle.

La Fédération de la Coupe du Golfe de football avait décidé, hier mercredi, de considérer le club saoudien d'Al-Ettifaq comme ayant déclaré forfait pour son match contre les Irakiens d'Erbil, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition du Golfe, et comme perdant du match sur un score de trois buts à zéro.

Al-Ettifaq ne s'est pas présenté sur le terrain du match en Irak, après que la Fédération du Golfe a refusé de reporter la rencontre malgré l'incapacité du club saoudien à voyager en raison des circonstances actuelles, selon ce qui a été annoncé.

Cette situation a suscité l'indignation du journaliste saoudien Badr Al-Saqri, qui a lancé une attaque virulente contre la Fédération de la Coupe du Golfe de football, estimant que sa position dans cette crise était irresponsable et injustifiée, et affirmant qu'elle avait dépassé le stade de la stupidité.

Prochains matchs ALT Saudi Pro League 09:30 ALI

Al-Saqri a déclaré dans des propos tenus à l'émission « Nadeena » sur la chaîne « MBC 1 » : « La position adoptée par la Fédération du Golfe de football est totalement irresponsable ; certaines fédérations sont en état de mort cérébrale et il n'y a aucun espoir de guérison. »

Il a ajouté : « Cette fédération me ramène trente ans en arrière. Je ne veux pas dire que c'est une fédération rétrograde, mais elle ne se rétablit pas et ne se modernise pas avec le temps. C'est la continuité d'un échec enraciné et propagé dans les artères et les veines de la Fédération du Golfe de football. »

Il a poursuivi : « Même lors de la Coupe du Golfe arabe que l'Arabie saoudite a organisée récemment, il y a eu des scandales passés sous silence, comme les crises liées aux prix des billets, aux chaînes de diffusion et aux règlements étranges. »

Le journaliste saoudien a également minimisé l'importance de la Ligue des champions des clubs du Golfe, estimant qu'elle n'apportait rien de plus ni de moins, et appelant les clubs saoudiens à ne pas participer à cette compétition au cours des prochaines années.

Il a précisé : « Pour moi, la compétition du Golfe ne diffère pas beaucoup du tournoi de l'Amitié ou du tournoi amical de Tabouk ; c'est une compétition non reconnue par la Fédération internationale de football (FIFA), elle n'a donc aucune valeur. »

Le présentateur saoudien Abdulrahman Al-Humaidi a commenté ces propos en disant : « La sélection saoudienne a remporté la Coupe du Golfe des sélections. Ne devrions-nous donc pas la célébrer, ou ne devrions-nous pas la gagner ? »

Al-Saqri a répondu : « Tant que nous y participons, nous devons la remporter », ajoutant : « Je ne suis pas contre cette compétition, mais elle a perdu son éclat depuis de nombreuses années. »

Al-Humaidi est revenu pour commenter, en disant : « Le fait que la compétition du Golfe ne soit pas reconnue ne diminue en rien son importance, au niveau des rencontres du Golfe et arabes, ainsi qu'au niveau de l'expérience acquise par les joueurs. »

Il a conclu : « Indépendamment de la reconnaissance de la compétition du Golfe par la Fédération internationale de football, sur le plan technique, ses matches sont importants. »

Pour rappel, la sélection saoudienne a été sacrée championne de la Coupe du Golfe arabe lors de sa vingt-septième édition, le « Golfe 27 », le 6 octobre courant, après sa victoire face à son homologue émirienne sur le score de deux buts à zéro en finale.