Stupeur face à ceux qui envient à Lionel Messi son deuxième titre mondial : « Réjouissez-vous qu’il soit encore là. »

Après la demi-finale entre l’Angleterre et l’Argentine (1-2), Wim Kieft prend la défense de Lionel Messi. L’ancien attaquant peine à comprendre les réticences à l’idée d’un deuxième titre mondial pour la star argentine. Dans sa chronique publiée dans De Telegraaf, il explique pourquoi il souhaite de tout cœur que Messi obtienne cette consécration ultime.

Selon lui, face à l’Angleterre, les Argentins ont démontré leur maîtrise technique et leur intensité de jeu. « Ils semblent sous-estimer leurs propres qualités », écrit-il. « Dimanche, on saura s’ils peuvent aussi battre l’Espagne. »

L’Amstellodamois souligne que le jeu argentin repose fortement sur Messi : « Où qu’il se trouve sur le terrain, il doit être mis en position de faire la différence. Tous les joueurs de l’équipe d’Argentine sont prêts à se sacrifier pour lui. » Kieft note également que Lautaro Martínez et Julián Álvarez s’adaptent sans broncher à leurs rôles.

L’ancien footballeur se demande toutefois si l’Argentine conservera ce plan de jeu face à l’Espagne, adepte d’un tiki-taka caractéristique. « Ou bien l’Argentine s’appuiera-t-elle sur les qualités techniques de ses joueurs, bien plus présentes qu’on ne le suppose souvent ? Cela rend d’emblée cette finale de Coupe du monde encore plus intéressante. »

« On entend régulièrement dire que Messi ne se verra pas accorder un deuxième titre de champion du monde, alors qu’il y a quatre ans, presque tout le monde était de son côté », rappelle Kieft. La controverse qui entoure l’Argentin pourrait expliquer ce revirement : Kieft rappelle le carton rouge non sifflé face à l’Algérie (3-0) et l’attitude de Messi envers l’arbitre João Pinheiro lors du match contre la Suisse (3-1).

« Sans oublier toutes ces théories du complot qui circulent, selon lesquelles l’Argentine et Messi seraient aidés par la FIFA pour atteindre la finale », résume l’homme de 63 ans. « Réjouissons-nous d’avoir un Lionel Messi. Qu’il continue, par son talent, de rendre tant de gens heureux et que ses coéquipiers s’effacent pour lui, car il a toujours ses moments de génie et peut faire la différence grâce à ses qualités. »

Kieft admire le huit fois lauréat du Ballon d’Or, qui, à 39 ans, continue d’étaler son talent sur la plus grande scène. « Il donne encore une fois tout ce qu’il a pour faire la différence et propulser l’Argentine en finale, avant d’affronter, face à sa deuxième patrie, l’Espagne, pour conquérir un deuxième titre mondial. »