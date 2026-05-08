La plus grande (et, espérons-le, la meilleure) Coupe du monde de l’histoire se tient cet été en Amérique du Nord, avec 104 matchs programmés en seulement 39 jours.

La demande de billets a été astronomique, mais les passionnés qui rêvent encore d’une expérience footballistique inoubliable peuvent garder espoir.

Si les places sont encore disponibles via les canaux officiels, d’autres solutions existent, notamment le marché secondaire, où des plateformes tierces comme StubHub proposent des billets, augmentant ainsi vos chances d’assister aux rencontres de votre choix.

Laissez GOAL vous expliquer comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 et ce que le marché secondaire a à offrir.

Faut-il acheter sur StubHub ?

Des revendeurs tiers proposeront également des places pour la Coupe du monde 2026. StubHub figure parmi les plus grandes plateformes de revente de billets au monde, et de nombreux acheteurs comme vendeurs l’utilisent pour profiter d’avantages concrets.

En résumé, oui, StubHub est un site fiable qui propose la garantie FanProtect.

Rappel important : la FIFA interdit officiellement la revente par des tiers. Toutefois, même si ses conditions stipulent que les billets ne sont pas transférables hors de sa plateforme, la réalité des grandes compétitions montre que des dizaines de milliers de supporters passent quand même par des sites de revente.

Voici ce que vous devez savoir.

Les avantages d’utiliser StubHub pour acheter des billets pour la Coupe du monde

Accès aux matchs phares : alors que certains des matchs phares de la Coupe du monde affichent déjà complet ou sont sur le point d'atteindre leur capacité maximale via les canaux officiels, StubHub offre aux supporters une nouvelle chance d'assister aux rencontres de leur choix.

alors que certains des matchs phares de la Coupe du monde affichent déjà complet ou sont sur le point d'atteindre leur capacité maximale via les canaux officiels, StubHub offre aux supporters une nouvelle chance d'assister aux rencontres de leur choix. Les offres de dernière minute sont également à surveiller : en se connectant régulièrement à la plateforme, les supporters peuvent dénicher des billets à prix intéressants. À l’approche du coup d’envoi, certains vendeurs peuvent en effet baisser leur tarif en dessous de la valeur nominale pour écouler leurs places.

sont à surveiller en se connectant régulièrement à la plateforme, les supporters peuvent dénicher des billets à prix intéressants. À l’approche du coup d’envoi, certains vendeurs peuvent en effet baisser leur tarif en dessous de la valeur nominale pour écouler leurs places. Garantie FanProtect : StubHub certifie que vos billets seront valides et vous parviendront à temps pour le match. En cas d’imprévu, la plateforme s’engage à vous fournir des places de remplacement équivalentes ou à vous rembourser intégralement.

Points de vigilance pour acheter sur StubHub

Restez vigilant : l’achat de places pour la Coupe du monde 2026 sur le marché secondaire exige toujours une certaine prudence.

Voici quelques points importants à prendre en compte :

Vérifiez soigneusement chaque annonce : évitez les places génériques de « Catégorie X » et privilégiez les offres indiquant clairement le numéro de siège, de rangée et de section. Assurez-vous également que le vendeur utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer directement votre compte.

évitez les places génériques de « Catégorie X » privilégiez les offres indiquant clairement le numéro de siège, de rangée et de section. Assurez-vous également que le vendeur utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer directement votre compte. Prix gonflés : même si certaines offres de dernière minute peuvent s’avérer intéressantes, les matchs phares se négocient généralement bien au-delà de leur valeur nominale.

même si certaines offres de dernière minute peuvent s’avérer intéressantes, les matchs phares se négocient généralement bien au-delà de leur valeur nominale. Retard dans la livraison des billets : certains vendeurs peuvent transférer les billets aussi tard que le jour même de la rencontre, ce qui peut générer du stress, même si la transaction est couverte par la garantie StubHub.

Comment éviter les arnaques sur StubHub

Acheter ou vendre sur StubHub exige donc de rester vigilant pour éviter les arnaques et le stress de dernière minute.

Méfiez-vous des points suivants concernant les billets pour la Coupe du monde :

Billets « papier » : les billets pour la Coupe du monde 2026 sont exclusivement disponibles sur mobile. N'acceptez jamais de billets papier ni d'impressions PDF.

les billets pour la Coupe du monde 2026 sont exclusivement disponibles sur mobile. N'acceptez jamais de billets papier ni d'impressions PDF. Ne vous laissez pas tromper par une simple capture d’ écran du billet ou du code QR : ces documents sont fréquemment utilisés par les fraudeurs.

capture d’ du billet ou du code QR : ces documents sont fréquemment utilisés par les fraudeurs. Modes de paiement inhabituels : n’effectuez jamais de virement bancaire ni de transaction en cryptomonnaie. Utilisez uniquement le paiement sécurisé par carte bancaire via la plateforme StubHub.

Pourquoi le vendeur StubHub ne m'a-t-il pas encore transféré mon billet ?

En mai 2026, la plupart des vendeurs n’ont pas encore vu leurs billets « débloqués » par la FIFA.

La FIFA active souvent le bouton « Transférer » par vagues successives.

Pour un match programmé fin juin, le vendeur ne pourra sans doute pas procéder au transfert avant début juin.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde sur StubHub ?

Pour acheter des billets pour la Coupe du monde sur StubHub, sélectionnez un match, réglez la somme demandée, puis acceptez le transfert via un e-mail temporaire ou directement dans votre compte FIFA. Suivez ces étapes :

Étape 1 : Acheter sur StubHub

Créez un compte sur StubHub

Recherchez le match qui vous intéresse par ville, date ou équipe

Sélectionnez l’annonce qui vous convient et cliquez sur « Acheter ».

Payez par carte bancaire, PayPal ou tout autre portefeuille électronique.

Étape 2 : Créez votre compte officiel FIFA

Rendez-vous ensuite sur le portail officiel de billetterie à l’adresse FIFA.com/tickets.

Créez un identifiant FIFA en utilisant exactement la même adresse e-mail que celle de votre compte StubHub : cette correspondance est indispensable pour finaliser le transfert.

Étape 3 : Attendez que le vendeur initiera le transfert

Soyez patient : les vendeurs n’accèdent généralement aux billets FIFA que quelques jours avant la rencontre.

Surveillez votre boîte de réception : StubHub vous enverra une notification dès que le vendeur aura lancé le transfert.

Étape 4 : Acceptez les billets via la FIFA

Connectez-vous à votre compte officiel sur FIFA.com/tickets

Accédez au tableau de bord des billets ou à la section Revente/Échange

Repérez la notification de transfert en attente (elle précise qu’un autre utilisateur vous a envoyé des billets)

Acceptez-les afin qu’ils soient officiellement transférés sur votre compte FIFA personnel.

Quand aura lieu la Coupe du Monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Comment obtenir des billets officiels pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA depuis septembre 2025. La dernière phase officielle de vente des billets, la phase de vente de dernière minute, a débuté le 1er avril et se poursuivra jusqu’à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas obtenu de places lors des premières phases, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets.

Initialement lancée en octobre 2025, la plateforme a rouvert ses portes le 2 avril et restera accessible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents du Mexique.

Important pour les acheteurs du marché secondaire : l’offre est souvent réduite et les billets apparaissent par intermittence. Pour mettre la main sur des places, il faut surveiller la plateforme, agir vite dès qu’une mise en vente intervient et garder ses moyens de paiement sous la main.