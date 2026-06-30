La plus grande (et, espérons-le, la meilleure) Coupe du monde de l’histoire se déroule actuellement en Amérique du Nord, avec 104 matchs disputés en seulement 39 jours.

La demande de billets a été astronomique, mais ceux qui rêvent encore de vivre une expérience footballistique inoubliable ne doivent pas perdre espoir.

Si les places sont encore disponibles via les canaux officiels, d’autres options existent, notamment le marché secondaire sur des plateformes comme StubHub, ce qui peut accroître vos chances d’assister aux rencontres de votre choix.

Laissez GOAL vous expliquer en détail comment acheter des billets pour la Coupe du monde 2026 et ce que le marché secondaire a à offrir.

Faut-il acheter sur StubHub ?

D’autres revendeurs tiers proposeront aussi des places pour la Coupe du monde 2026. StubHub figure parmi les plus grandes plateformes de revente de billets au monde, et de nombreux acheteurs comme vendeurs l’utilisent pour profiter d’avantages spécifiques.

En résumé, StubHub est une plateforme fiable qui propose la garantie FanProtect.

Toutefois, la FIFA n’autorise pas officiellement la revente par des tiers : ses CGV indiquent que les billets ne sont pas transférables hors de sa propre plateforme. Dans les faits, les grands tournois montrent que des dizaines de milliers de supporters passent quand même par ces sites.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que vous devez savoir.

Les avantages d’utiliser StubHub pour acheter des billets pour la Coupe du monde

Accès aux affiches les plus prisées : de nombreux matchs phares étant déjà complets, ou presque, via les canaux officiels, StubHub offre aux supporters une seconde chance d’assister à la rencontre de leur choix.

de nombreux matchs phares étant déjà complets, ou presque, via les canaux officiels, StubHub offre aux supporters une seconde chance d’assister à la rencontre de leur choix. Offres de dernière minute : il vaut la peine de consulter régulièrement le site de StubHub, car les supporters pourraient y dénicher de bonnes affaires. À l’approche du jour du match, certains vendeurs pourraient chercher à se débarrasser de leurs billets pour la Coupe du monde et baisser leurs prix en dessous de la valeur nominale.

il vaut la peine de consulter régulièrement le site de StubHub, car les supporters pourraient y dénicher de bonnes affaires. À l’approche du jour du match, certains vendeurs pourraient chercher à se débarrasser de leurs billets pour la Coupe du monde et baisser leurs prix en dessous de la valeur nominale. Garantie FanProtect : StubHub certifie que vos billets seront valables et vous parviendront à temps pour le match. En cas d’imprévu, la plateforme s’engage à vous fournir des places de remplacement équivalentes ou à vous rembourser intégralement.

Éléments à prendre en compte lors de l’achat de billets sur StubHub

Bien sûr, il convient de rester vigilant lors de l’achat de billets pour la Coupe du monde 2026 sur le marché secondaire.

Voici quelques points importants à prendre en compte :

Vérifiez les détails de l’annonce : évitez les places « Catégorie X » non spécifiques. Privilégiez les offres indiquant clairement le numéro de siège, de rangée et de section, et assurez-vous que le vendeur utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer les places directement sur votre compte.

évitez les places « Catégorie X » non spécifiques. Privilégiez les offres indiquant clairement le numéro de siège, de rangée et de section, et assurez-vous que le vendeur utilise la fonctionnalité officielle de transfert de billets de la FIFA pour créditer les places directement sur votre compte. Prix gonflés : si certaines offres de dernière minute peuvent s’avérer intéressantes, les matchs phares se négocient généralement bien au-delà de leur valeur faciale.

si certaines offres de dernière minute peuvent s’avérer intéressantes, les matchs phares se négocient généralement bien au-delà de leur valeur faciale. Retard dans la livraison des billets : certains vendeurs peuvent transférer les billets aussi tard que le jour même de l’événement, ce qui peut générer du stress, même si la transaction est couverte par la garantie StubHub.

Comment éviter les arnaques sur StubHub

Acheter ou vendre sur StubHub exige donc de rester vigilant pour éviter les arnaques et le stress de dernière minute.

Méfiez-vous des points suivants concernant les billets pour la Coupe du monde :

Billets papier : les billets pour la Coupe du monde 2026 sont strictement numériques. N’acceptez jamais de billets papier ni d’impressions PDF.

Captures d’écran : n’acceptez jamais une capture d’écran d’un billet ou d’un code QR ; ce procédé est souvent utilisé à des fins frauduleuses.

Modes de paiement inhabituels : ne payez jamais par virement bancaire ou en cryptomonnaie. Utilisez exclusivement le paiement sécurisé par carte bancaire via la plateforme StubHub.

Pourquoi le vendeur StubHub ne m'a-t-il pas encore transféré mon billet ?

La FIFA active souvent le bouton « Transférer » par vagues ; le vendeur ne pourra donc pas vous envoyer le billet avant que la date du match ne soit plus proche.

Comment acheter des billets pour la Coupe du monde sur StubHub ?

Pour acheter des billets pour la Coupe du monde sur StubHub, sélectionnez un match, réglez la transaction et acceptez le transfert via un e-mail temporaire ou directement dans votre compte FIFA. Suivez ces étapes :

Étape 1 : Effectuer l’achat sur StubHub

Créez un compte sur StubHub

Recherchez la rencontre souhaitée par ville, date ou équipe

Sélectionnez l’annonce qui vous intéresse et passez à l’étape de paiement

Réglez le paiement par carte bancaire, PayPal ou tout autre portefeuille électronique.

Étape 2 : Créez votre compte officiel FIFA

Rendez-vous sur le portail officiel de billetterie à l’adresse FIFA.com/tickets

Créez un identifiant FIFA en utilisant exactement la même adresse e-mail que celle de votre compte StubHub ; cette correspondance est indispensable pour garantir le transfert.

Étape 3 : Attendez que le vendeur initiale le transfert

Faites preuve de patience : les vendeurs n’accèdent généralement aux billets FIFA que peu de temps avant la rencontre.

Vérifiez régulièrement votre boîte de réception : StubHub vous enverra une notification dès que le vendeur aura lancé le transfert.

Étape 4 : Acceptez les billets via la FIFA

Connectez-vous à votre compte officiel sur FIFA.com/tickets

Accédez au tableau de bord des billets ou à la section « Revente/Échange »

Recherchez la notification de transfert en attente (elle indiquera qu’un autre utilisateur vous a envoyé des billets)

Acceptez les billets pour finaliser le transfert sur votre compte FIFA personnel.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026, dans 16 villes hôtes au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pour la première fois, le tournoi réunira 48 équipes et sera organisé conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Comment acheter des billets officiels pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Les supporters peuvent acheter des billets officiels pour les matchs de la Coupe du monde 2026 sur le site de la FIFA depuis septembre 2025. La dernière phase officielle de vente des billets pour la Coupe du monde, la phase de vente de dernière minute, a débuté le 1er avril et se poursuivra jusqu'à la fin du tournoi.

Si vous n’avez pas réussi à obtenir de billet lors des premières phases, plusieurs options de revente s’offrent à vous :

Le canal officiel est la plateforme de revente et d’échange de la FIFA, accessible via FIFA.com/tickets.

Initialement lancée en octobre 2025, elle a rouvert le 2 avril et restera accessible jusqu’à une heure avant le coup d’envoi de chaque rencontre.

Elle est accessible aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la place de marché d’échange de la FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) est destinée aux résidents du Mexique.

Attention : l’offre y est souvent restreinte et les places apparaissent de façon aléatoire. Pour maximiser vos chances, connectez-vous fréquemment, soyez prêt à valider votre panier dès qu’une place se libère et gardez vos coordonnées de paiement à portée de main.