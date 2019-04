Streaming - Rennes-PSG, suivez la finale de Coupe de France en direct et gratuitement

Rennes défie ce samedi soir le PSG en finale de la Coupe de France. Suivez le match en direct gratuitement.

Quadruple tenant du titre, le PSG défend son trophée contre Rennes ce samedi soir au Stade de . Et si Thiago Silva a d'ores et déjà fait savoir qu'il sera forfait via son compte Instagram, il y aura du beau monde dans l'enceinte mythique et on devrait assister à une très belle rencontre.

Le match à suivre en direct gratuitement

Une rencontre diffusée en streaming gratuitement via le service de diffusion en ligne en direct de France 2 et qui ne sera donc à rater sous aucun prétexte, que vous soyez devant la télé ou si vous disposez d'un appareil mobile connecté.

Au terme d'une saison de nouveau marquée par une élimination précoce en et une semaine après avoir glané un 8e trophée de champion hexagonal, le PSG va tenter ce soir de décrocher une 13e coupe de France pour un quatrième doublé en l'espace de cinq ans. L'objectif est donc clair pour les hommes de Thomas Tuchel, mais il l'est tout autant pour leurs adversaires rennais...

Rennes - PSG | Streaming, Horaire, TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Des adversaires dénués de trophée pendant 48 ans et qui voudront profiter d'une fin de saison cahoteuse pour le PSG avec de récentes performances assez éloignées des standards du club depuis le début de l'ère QSI, avec notamment ce 5-1 enregistré à .

Néanmoins, les Bretons sont loin d'être mieux lotis, eux qui n'ont gagné qu'un seul de leurs dix derniers matches et qui ne pointent qu'à la 11e place du classement de la . Nantie d'une étiquette d'équipe de coups et de coupes, Rennes a réussi un joli parcours en . De quoi faire disparaître quelques complexes.

Pour réussir son coup d'éclat, Rennes misera sur Hatem Ben Arfa. L'ancien lyonnais et marseillais, mais surtout parisien sera gonflé à bloc pour briller face à son ancienne équipe, mais aussi pour décrocher son premier titre depuis 2010 et son départ de l'OM. Bref, un choc à dévorer sans modération dès 21h00 ce soir.