Streaming Rennes-Celtic - Regardez le match gratuitement

La rencontre d'Europa League Rennes-Celtic est diffusée gratuitement sur RMC Story. Suivez le lien ci-dessous pour visionner le match en direct.

Le entame son nouvel exercice continental ce jeudi avec la réception du (18h55) en ouverture de la . Un match à suivre en direct sur RMC Sport 1 et RMC Story et en direct vidéo gratuitement sur le site de RMC Sport.

Rennes se trouve dans un groupe difficile avec également la Rome et Cluj, et le club français doit prendre le plus de points possibles à la maison avant de devoir faire quelques déplacements compliqués par la suite.

Dans son histoire européenne, Rennes n'a encore jamais gagné contre une équipe écossaise. Mais ce qui est réconfortant c'est qu'à domicile, les Bretons n'ont aussi jamais perdu face à des représentants de la SPL.

Huitième de finaliste la saison passée, avec une élimination face à , Rennes espère pouvoir faire encore mieux cette saison. RMC Story a décidé de retransmettre l’affiche Rennes – Celtic Glasgow à 18h55.

Elle sera commentée par le duo Jean Resseguié – Jérôme Rothen. Vous pouvez d'ailleurs suivre la rencontre gratuitement sur le streaming RMC Story en cliquant sur l'image ci-dessous.