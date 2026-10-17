A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Ce match de Ligue 3 entre Villefranche Beaujolais et Cannes est diffusé en direct sur DAZN et Molotov. Retrouvez les options de live stream via ces plateformes pour ne manquer aucune minute du match.

Comment regarder Villefranche Beaujolais contre Cannes avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Villefranche Beaujolais vs Cannes : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Villefranche Beaujolais et Cannes débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Villefranche Beaujolais, aucune information officielle n'est disponible pour le moment concernant le staff technique, la composition probable ou les absences. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Cannes également, les données relatives au groupe, aux blessés et aux suspensions ne sont pas encore communiquées. La composition de l'équipe visiteur sera mise à jour dès que les informations officielles seront disponibles.

Villefranche Beaujolais n'a remporté aucun de ses cinq derniers matchs en Ligue 3, avec un bilan de zéro victoire, un nul et quatre défaites. Lors de leur dernière sortie, les locaux se sont inclinés 3-0 face à Amiens. Sur l'ensemble de cette série, Villefranche a inscrit seulement deux buts tout en en concédant seize, dont une lourde défaite 6-1 contre FC Fleury 91.

Cannes présente un bilan bien plus encourageant avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur les cinq derniers matchs. Les Azuréens ont conclu leur dernière rencontre par un succès 3-1 contre Quevilly. Leur série inclut également un nul 0-0 face à Amiens et une victoire 3-0 à l'extérieur contre Versailles, ce qui témoigne d'une certaine solidité collective.

Aucune donnée sur les confrontations directes récentes entre Villefranche Beaujolais et Cannes n'est disponible. Il n'est donc pas possible d'établir un bilan historique entre les deux clubs sur la base des informations fournies.

Au classement de la Ligue 3, Villefranche Beaujolais occupe la 18e place, ce qui en fait l'une des équipes les plus menacées de la division. Cannes, 7e, évolue dans une position confortable et peut viser la première partie de tableau.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.