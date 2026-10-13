A quelle heure commence le jeu ?

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le match Viking - Bayern Munich est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de visionnage ci-dessous.

Comment regarder Viking contre Bayern Munich avec un VPN

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Viking vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Lyse Arena

Le match d'aujourd'hui entre Viking et Bayern Munich débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Du côté de Viking, l'entraîneur Morten Jensen devrait aligner un onze composé d'Arild Oestboe dans les buts, devant une défense formée de Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness et Henrik Heggheim. Le milieu et l'attaque devraient voir évoluer Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen et Henrik Roervik Bjoerdal. Les absences concernent Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino et Martin Roseth, tous sur la liste des blessés.

Vincent Kompany devrait reconduire Manuel Neuer dans les buts pour le Bayern, avec une défense composée de Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano et Alphonso Davies. Le milieu de terrain devrait être animé par Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic et Joshua Kimmich, tandis que Luis Diaz, Michael Olise et Harry Kane formeront le trio offensif. Jamal Musiala et David Santos Daiber sont les deux absents côté munichois.

Viking présente un bilan de quatre victoires, zéro nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. La formation de Morten Jensen reste sur une victoire 2-0 contre Brann en Eliteserien le 9 octobre, et a notamment écrasé Kristiansund BK 8-1 en septembre. Seule la défaite 3-1 concédée face au VfB Stuttgart en Ligue des Champions est venue ternir ce bilan récent. Sur ces cinq matchs, Viking a inscrit 14 buts et en a encaissé six.

Le Bayern Munich affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sans défaite sur la même période. Le dernier résultat en date est le match nul 2-2 contre Augsbourg en Bundesliga, après un succès écrasant 7-0 face à Union Berlin et une large victoire 5-0 contre Bodoe/Glimt en Ligue des Champions. Les Bavarois ont marqué 15 buts et n'en ont concédé que deux sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontation directe entre Viking et le Bayern Munich n'est disponible. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

En Ligue des Champions, le Bayern Munich occupe la deuxième place du classement général, ce qui en fait l'un des favoris à la qualification et souligne l'ampleur du défi qui attend Viking, positionné 29e et contraint de réaliser un exploit pour espérer un résultat positif.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.