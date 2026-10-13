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Viking vs Bayern Munich: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Viking vs Bayern Munich
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Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Viking et Bayern Munich, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Viking - Bayern Munich est diffusé en direct sur CANAL+ Live et disponible en streaming sur myCANAL. Retrouvez les options de visionnage ci-dessous.

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Comment regarder Viking contre Bayern Munich avec un VPN

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Viking vs Bayern Munich : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Viking et Bayern Munich débutera à 13 oct. 2026, 21:00.

Viking vs Bayern Munich Équipes probables

4-4-2
Viking crest
Viking
VIK
page.match.formation.title
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-2-3-1
A. OestboeA. OestboeK. HaugenK. HaugenH. FalchenerH. FalchenerG. StensnessG. StensnessH. HeggheimH. Heggheimteam-logoH. BjoerdalZ. TripicZ. TripicJ. BellJ. BellK. AskildsenK. AskildsenE. BotheimE. BotheimP. ChristiansenP. ChristiansenM. NeuerM. NeuerJ. TahJ. TahK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoA. DaviesA. DaviesL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicM. OliseM. OliseJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. Kane
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
4-4-2
Viking

Onze de départ

Bayern Munich

Entraineur

  • M. Jensen
  • V. Kompany

Du côté de Viking, l'entraîneur Morten Jensen devrait aligner un onze composé d'Arild Oestboe dans les buts, devant une défense formée de Kristoffer Haugen, Henrik Falchener, Gianni Stensness et Henrik Heggheim. Le milieu et l'attaque devraient voir évoluer Tobias Moi, Joe Bell, Kristoffer Askildsen, Zlatko Tripic, Peter Christiansen et Henrik Roervik Bjoerdal. Les absences concernent Anders Baertelsen, Veton Berisha, Sondre Bjoershol, Nicholas D'Agostino et Martin Roseth, tous sur la liste des blessés.

Vincent Kompany devrait reconduire Manuel Neuer dans les buts pour le Bayern, avec une défense composée de Jonathan Tah, Konrad Laimer, Dayot Upamecano et Alphonso Davies. Le milieu de terrain devrait être animé par Ismael Saibari, Aleksandar Pavlovic et Joshua Kimmich, tandis que Luis Diaz, Michael Olise et Harry Kane formeront le trio offensif. Jamal Musiala et David Santos Daiber sont les deux absents côté munichois.

VIK

VIK - Forme

VFB
D3-1
KBK
V8-1
LIL
V3-0
MAD
V0-3
BRA
V0-2
But marqué (encaissé)
17/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
FCB

FCB - Forme

S04
N0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
N2-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Viking présente un bilan de quatre victoires, zéro nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. La formation de Morten Jensen reste sur une victoire 2-0 contre Brann en Eliteserien le 9 octobre, et a notamment écrasé Kristiansund BK 8-1 en septembre. Seule la défaite 3-1 concédée face au VfB Stuttgart en Ligue des Champions est venue ternir ce bilan récent. Sur ces cinq matchs, Viking a inscrit 14 buts et en a encaissé six.

Le Bayern Munich affiche un bilan de trois victoires et deux nuls sans défaite sur la même période. Le dernier résultat en date est le match nul 2-2 contre Augsbourg en Bundesliga, après un succès écrasant 7-0 face à Union Berlin et une large victoire 5-0 contre Bodoe/Glimt en Ligue des Champions. Les Bavarois ont marqué 15 buts et n'en ont concédé que deux sur ces cinq rencontres.

Aucune donnée de confrontation directe entre Viking et le Bayern Munich n'est disponible. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue des Champions, le Bayern Munich occupe la deuxième place du classement général, ce qui en fait l'un des favoris à la qualification et souligne l'ampleur du défi qui attend Viking, positionné 29e et contraint de réaliser un exploit pour espérer un résultat positif.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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