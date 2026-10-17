A quelle heure commence le jeu ?

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match entre Valenciennes et Amiens est diffusé en direct à la télévision et en streaming. Les options de visionnage disponibles sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Valenciennes contre Amiens avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Valenciennes vs Amiens : heure du coup d'envoi

Ligue 3 - Journée 10 17 oct. 2026 - 08:45

Le match d'aujourd'hui entre Valenciennes et Amiens débutera à 17 oct. 2026, 14:45.

Du côté de Valenciennes, aucune information officielle n'a été communiquée concernant le groupe, les blessés ou les suspendus. La composition probable n'est pas encore disponible et sera mise à jour à l'approche du coup d'envoi.

Pour Amiens, la situation est identique : ni le staff ni le club n'ont diffusé de nouvelles relatives aux absences ou au onze pressenti. Des précisions seront ajoutées dès que des informations officielles seront disponibles.

Valenciennes présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs de Ligue 3. La dernière sortie s'est soldée par une défaite 1-0 contre Versailles, et les Valenciennois ont également concédé des revers face à La Roche VF (3-2) et FC Fleury 91 (2-1). Leur seule victoire sur cette période remonte au 26 septembre, avec un succès 2-1 contre Le Puy. Sur cinq matchs, le club a inscrit sept buts et en a concédé sept.

Amiens affiche un parcours bien plus convaincant avec trois victoires, deux nuls et aucune défaite. Les Picards ont notamment écrasé Villefranche Beaujolais 3-0 lors de leur dernier match, et ont également dominé Orleans (2-0) et SC Bastia (3-0 à l'extérieur). Ils n'ont concédé qu'un seul but lors de leurs deux matchs nuls, contre Quevilly (1-1) et Cannes (0-0), pour un total de huit buts marqués et un seul encaissé sur la période.

La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 13 janvier 2024 en Ligue 2, avec une victoire d'Amiens 1-0 à Valenciennes. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Amiens compte deux victoires, deux nuls et une défaite, avec notamment un succès 2-0 à Valenciennes en avril 2022. Les deux équipes se sont également quittées dos à dos à deux reprises, sur les scores de 0-0 et 1-1.

En Ligue 3, Valenciennes occupe la 15e place, une position qui le place dans la zone de turbulences du classement. Amiens, 6e, évolue dans la première partie de tableau et nourrit des ambitions plus élevées dans cette division.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.