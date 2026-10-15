A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad est diffusé en France sur CANAL+ Live et myCANAL. Vous pouvez regarder le match en direct en vous connectant à votre espace myCANAL.

Comment regarder Union St.Gilloise contre Real Sociedad avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Union St.Gilloise vs Real Sociedad : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 2 15 oct. 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Le match d'aujourd'hui entre Union St.Gilloise et Real Sociedad débutera à 15 oct. 2026, 18:45.

Du côté d'Union Saint-Gilloise, David Hubert est aux commandes. Aucune information officielle sur les blessés ou les suspensions n'est disponible pour le moment. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Pour Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo prépare ses joueurs pour ce déplacement à Bruxelles. Comme pour l'équipe adverse, les données sur les absences restent à confirmer et seront précisées dès que possible.

Union Saint-Gilloise présente un bilan de quatre victoires et un nul sur leurs cinq derniers matchs. Leur rencontre la plus récente s'est soldée par un match nul 1-1 face à OH Louvain en First Division A. Avant cela, le club avait enchaîné quatre succès consécutifs, dont une victoire 3-0 contre Plzen en Ligue Europa et un large 5-0 face à Lommel. Sur ces cinq matchs, les Unionistes ont inscrit onze buts et n'en ont concédé que quatre.

Real Sociedad affiche deux victoires, une défaite en match amical et deux défaites sur leurs cinq dernières sorties. Leur résultat le plus récent est une victoire 3-2 à Deportivo de A Coruña en Liga. Ils avaient auparavant perdu 1-2 face à Bournemouth en Ligue Europa et subi un revers 0-3 contre l'Atlético Madrid. Au total, les Basques ont marqué six buts et en ont encaissé neuf sur cette période.

Les données disponibles ne permettent pas d'établir un bilan précis des confrontations directes entre Union Saint-Gilloise et Real Sociedad. Des informations complémentaires seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

En Ligue Europa, Union Saint-Gilloise occupe la cinquième place du classement général, ce qui les place dans le groupe des équipes bien positionnées pour la qualification directe. Real Sociedad, en revanche, pointe à la vingt-deuxième position, une situation qui rend ce déplacement à Bruxelles particulièrement important pour les Basques dans leur quête de points européens.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.