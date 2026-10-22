A quelle heure commence le jeu ?

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Le match est diffusé en direct en France et en Belgique. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

Comment regarder Union St.Gilloise contre Hapoel Beer Sheva avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

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Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva : heure du coup d'envoi

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Le match d'aujourd'hui entre Union St.Gilloise et Hapoel Beer Sheva débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Du côté de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert prépare ce match sans qu'aucune absence ni suspension confirmée ne soit signalée pour le moment. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Pour Hapoel Beer Sheva, le staff de Ran Kozuch n'a pas non plus communiqué de blessés ni de joueurs suspendus à ce stade. La composition probable des deux équipes sera précisée dès que les données officielles seront disponibles.

L'Union Saint-Gilloise présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Bruxellois ont conclu leur semaine par une victoire 3-0 face au KFC Nijlen en Coupe, après le nul 1-1 concédé contre le Real Sociedad en Ligue Europa. Plus tôt dans cette séquence, l'Union avait dominé Plzen 3-0 en Ligue Europa et battu Royal Antwerp 2-0 en championnat, confirmant une solidité collective sur la durée.

Hapoel Beer Sheva affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. La formation de Ran Kozuch a subi une défaite 2-1 contre Alkmaar en Ligue Europa lors de son dernier match, après un nul sans but face au Dinamo Zagreb. Le club israélien avait auparavant enchaîné deux succès en qualification de Ligue des Champions contre le Red Star Belgrade et Sabah FK, avant de s'incliner lourdement 5-2 face à ce même Sabah FK. Au total, Beer Sheva a marqué cinq buts et en a concédé huit sur cette période.

Aucune donnée de confrontation directe entre Union Saint-Gilloise et Hapoel Beer Sheva n'est disponible. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs dans les archives disponibles.

En Ligue Europa, l'Union Saint-Gilloise occupe la 12e place, une position qui les place dans le groupe des équipes en bonne posture pour la qualification. Hapoel Beer Sheva, 24e au classement, se retrouve sous pression et doit impérativement engranger des points pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.