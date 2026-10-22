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Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva
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Comment regarder le match de Ligue Europa entre Union St.Gilloise et Hapoel Beer Sheva, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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A quelle heure commence le jeu ?

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Le match est diffusé en direct en France et en Belgique. Les options de chaîne TV et de live stream sont indiquées ci-dessous.

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Comment regarder Union St.Gilloise contre Hapoel Beer Sheva avec un VPN

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva : heure du coup d'envoi

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Le match d'aujourd'hui entre Union St.Gilloise et Hapoel Beer Sheva débutera à 22 oct. 2026, 18:45.

Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva Équipes probables

Entraineur

  • D. Hubert

Du côté de l'Union Saint-Gilloise, David Hubert prépare ce match sans qu'aucune absence ni suspension confirmée ne soit signalée pour le moment. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si la situation évolue.

Pour Hapoel Beer Sheva, le staff de Ran Kozuch n'a pas non plus communiqué de blessés ni de joueurs suspendus à ce stade. La composition probable des deux équipes sera précisée dès que les données officielles seront disponibles.

GIL

GIL - Forme

VPL
V0-3
ANT
V0-2
OHL
N1-1
RSO
N1-1
NIJ
V3-0
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HBS

HBS - Forme

ZVE
V0-2
SAB
V2-1
SAB
D5-2
DZG
N0-0
AZ
D2-1
But marqué (encaissé)
7/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L'Union Saint-Gilloise présente un bilan de trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Les Bruxellois ont conclu leur semaine par une victoire 3-0 face au KFC Nijlen en Coupe, après le nul 1-1 concédé contre le Real Sociedad en Ligue Europa. Plus tôt dans cette séquence, l'Union avait dominé Plzen 3-0 en Ligue Europa et battu Royal Antwerp 2-0 en championnat, confirmant une solidité collective sur la durée.

Hapoel Beer Sheva affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. La formation de Ran Kozuch a subi une défaite 2-1 contre Alkmaar en Ligue Europa lors de son dernier match, après un nul sans but face au Dinamo Zagreb. Le club israélien avait auparavant enchaîné deux succès en qualification de Ligue des Champions contre le Red Star Belgrade et Sabah FK, avant de s'incliner lourdement 5-2 face à ce même Sabah FK. Au total, Beer Sheva a marqué cinq buts et en a concédé huit sur cette période.

Aucune donnée de confrontation directe entre Union Saint-Gilloise et Hapoel Beer Sheva n'est disponible. Il s'agit donc d'une première rencontre entre les deux clubs dans les archives disponibles.

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

En Ligue Europa, l'Union Saint-Gilloise occupe la 12e place, une position qui les place dans le groupe des équipes en bonne posture pour la qualification. Hapoel Beer Sheva, 24e au classement, se retrouve sous pression et doit impérativement engranger des points pour ne pas se retrouver distancé dans la course à la qualification.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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