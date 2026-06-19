Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Pour regarder Turquie vs Paraguay en streaming, beIN SPORTS CONNECT diffuse la rencontre en direct.

Comment regarder Turquie contre Paraguay avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Turquie vs Paraguay : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. D San Francisco Bay Area Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Turquie et Paraguay débutera à 20 juin 2026, 05:00.





Du côté de la Turquie, Vincenzo Montella devrait aligner son XI de départ avec Ugurcan Cakir dans les buts, une défense composée de Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral et Abdülkerim Bardakci, et un milieu articulé autour d'Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu et Orkun Kokcu. Arda Guler, Baris Alper Yilmaz et Kerem Akturkoglu forment le secteur offensif projeté. Aucune blessure ni suspension n'est signalée dans le groupe turc à ce stade.

Gustavo Alfaro devrait quant à lui s'appuyer sur Orlando Gill dans les buts, avec Gustavo Gomez, Omar Alderete, Juan Caceres et Alexandro Maidana en défense. Damian Bobadilla et Andres Cubas sont attendus au milieu, avec Diego Gomez en soutien. Miguel Almiron, Julio Enciso et Antonio Sanabria constituent l'attaque projetée du Paraguay. Aucune indisponibilité n'est recensée dans l'effectif paraguayen, bien que des mises à jour puissent intervenir à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Turquie présente un bilan de quatre victoires pour une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-0 contre l'Australie lors du premier match de Coupe du monde le 14 juin, mettant fin à une série positive qui incluait notamment un large succès 4-0 contre la Macédoine du Nord en match amical. Sur ces cinq rencontres, les Turcs ont inscrit huit buts et en ont encaissé trois.

Le Paraguay affiche deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Leur campagne mondiale a débuté par une lourde défaite 4-1 contre les États-Unis le 13 juin, après un succès convaincant 4-0 contre le Nicaragua en match amical le 5 juin. La sélection paraguayenne a marqué neuf buts et en a concédé huit sur cette période, révélant une équipe capable de produire offensivement mais fragile défensivement.





Aucune donnée de confrontations directes entre la Turquie et le Paraguay n'est disponible dans le jeu de données actuel. Les informations officielles concernant les précédents entre les deux nations seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.





Dans le Groupe D, la Turquie occupe la troisième position et le Paraguay la quatrième place au classement actuel.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.